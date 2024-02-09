Цены на медь и цветные металлы в Украине 9 февраля 2024 года

Обработка меди. Фото: glencoretechnology.com

По всему миру среди населения растет сознание важности переработки металлических материалов. Украинские граждане также приобщаются к этому тренду, сдавая медь на металлолом. Этот шаг не только способствует сохранению природных ресурсов, но создает возможности для новых экономических инициатив и поддерживает развитие сферы вторичной переработки.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в феврале.

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Интересные факты о меди

Медь имеет множество применений в различных отраслях науки, техники и промышленности, что делает ее очень важным элементом для мира. Вот несколько интересных фактов об этом металле:

Медь является одним из лучших проводников электричества. Она используется при изготовлении электрических проводов, кабелей, микросхем, печатных плат и других компонентов электронных устройств.

Медь широко используется в производстве труб для систем водоснабжения и отопления, а также в элементах крыш, кровельных материалах и фасадах зданий.

Медь используется в производстве автомобильных радиаторов, тормозных систем и электромоторов, что позволяет автомобилям работать эффективно и надежно.

Медь обладает антибактериальными свойствами и используется в изготовлении медицинских инструментов, а также в системах водоснабжения и лечебных устройств.

Медь широко используется в художественной сфере для изготовления скульптур, украшений, мебели и других декоративных изделий.

Учитывая все эти приложения, можно сказать, что медь играет важную роль в современном мире как неотъемлемая составляющая многих промышленных процессов и технологий.

Как правильно сдавать медь на лом

Перед тем, как сдавать медь на металлолом, важно придерживаться некоторых шагов, чтобы обеспечить эффективность и безопасность процесса. Вот несколько советов:

Прежде чем сдавать медь на металлолом, соберите все медные материалы вместе. Это могут быть медные трубы, провода, кабели, части электрических устройств, кровельные материалы и прочее. Если у вас разные типы медного лома, отделите их перед сдачей на металлолом. Например, медные трубы могут отличаться от медных проводов или кабелей, поэтому они могут иметь разную цену. Удалите загрязнения или другие материалы, которые могут быть прикреплены к меди. Это может включать в себя пластиковые изоляции на проволоках или краску на медных изделиях. Свяжитесь с местными пунктами приема металлолома, чтобы узнать их требования и процедуры сдачи меди. Они могут иметь требования к минимальному количеству меди для приема, а также другие важные детали. Перед сдачей меди на металлолом, проверьте цены в вашем регионе. Это поможет вам получить лучшую цену. Помните о безопасности при перевозке и сдаче меди на металлолом. Используйте защитное снаряжение, если необходимо, и перевозите лом безопасным способом.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно сдать медь на металлолом и получить за нее соответствующую компенсацию.

Цены на лом меди в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 9 февраля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 2345 до 270 грн;

Винницкая область — от 210 до 230 грн;

Днепропетровская область — от 185 до 205 грн;

Житомирская область — от 170 до 195 грн;

Закарпатская область — от 155 до 175 грн;

Запорожская область — от 220 до 235 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 200 грн;

Кировоградская область — от 195 до 220 грн;

Львовская область — от 175 до 195 грн;

Николаевская область — от 195 до 225 грн;

Одесская область — от 210 до 240 грн;

Полтавская область — от 195 до 210 грн;

Сумская область — от 185 до 205 грн;

Тернопольская область — от 170 до 190 грн;

Харьковская область — от 220 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 215 грн;

Черкасская область — от 155 до 185 грн;

Черновицкая область — от 175 до 195 грн;

Черниговская область — от 180 до 210 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

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