Цены на медь и цветные металлы в Украине 9 февраля 2024 года

Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в феврале
По всему миру среди населения растет сознание важности переработки металлических материалов. Украинские граждане также приобщаются к этому тренду, сдавая медь на металлолом. Этот шаг не только способствует сохранению природных ресурсов, но создает возможности для новых экономических инициатив и поддерживает развитие сферы вторичной переработки.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в феврале.
Интересные факты о меди
Медь имеет множество применений в различных отраслях науки, техники и промышленности, что делает ее очень важным элементом для мира. Вот несколько интересных фактов об этом металле:
- Медь является одним из лучших проводников электричества. Она используется при изготовлении электрических проводов, кабелей, микросхем, печатных плат и других компонентов электронных устройств.
- Медь широко используется в производстве труб для систем водоснабжения и отопления, а также в элементах крыш, кровельных материалах и фасадах зданий.
- Медь используется в производстве автомобильных радиаторов, тормозных систем и электромоторов, что позволяет автомобилям работать эффективно и надежно.
- Медь обладает антибактериальными свойствами и используется в изготовлении медицинских инструментов, а также в системах водоснабжения и лечебных устройств.
- Медь широко используется в художественной сфере для изготовления скульптур, украшений, мебели и других декоративных изделий.
Учитывая все эти приложения, можно сказать, что медь играет важную роль в современном мире как неотъемлемая составляющая многих промышленных процессов и технологий.
Как правильно сдавать медь на лом
Перед тем, как сдавать медь на металлолом, важно придерживаться некоторых шагов, чтобы обеспечить эффективность и безопасность процесса. Вот несколько советов:
- Прежде чем сдавать медь на металлолом, соберите все медные материалы вместе. Это могут быть медные трубы, провода, кабели, части электрических устройств, кровельные материалы и прочее.
- Если у вас разные типы медного лома, отделите их перед сдачей на металлолом. Например, медные трубы могут отличаться от медных проводов или кабелей, поэтому они могут иметь разную цену.
- Удалите загрязнения или другие материалы, которые могут быть прикреплены к меди. Это может включать в себя пластиковые изоляции на проволоках или краску на медных изделиях.
- Свяжитесь с местными пунктами приема металлолома, чтобы узнать их требования и процедуры сдачи меди. Они могут иметь требования к минимальному количеству меди для приема, а также другие важные детали.
- Перед сдачей меди на металлолом, проверьте цены в вашем регионе. Это поможет вам получить лучшую цену.
- Помните о безопасности при перевозке и сдаче меди на металлолом. Используйте защитное снаряжение, если необходимо, и перевозите лом безопасным способом.
Следуя этим советам, вы сможете эффективно сдать медь на металлолом и получить за нее соответствующую компенсацию.
Цены на лом меди в Украине в феврале
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 9 февраля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 2345 до 270 грн;
- Винницкая область — от 210 до 230 грн;
- Днепропетровская область — от 185 до 205 грн;
- Житомирская область — от 170 до 195 грн;
- Закарпатская область — от 155 до 175 грн;
- Запорожская область — от 220 до 235 грн;
- Ивано-Франковская область — от 180 до 200 грн;
- Кировоградская область — от 195 до 220 грн;
- Львовская область — от 175 до 195 грн;
- Николаевская область — от 195 до 225 грн;
- Одесская область — от 210 до 240 грн;
- Полтавская область — от 195 до 210 грн;
- Сумская область — от 185 до 205 грн;
- Тернопольская область — от 170 до 190 грн;
- Харьковская область — от 220 до 250 грн;
- Хмельницкая область — от 190 до 215 грн;
- Черкасская область — от 155 до 185 грн;
- Черновицкая область — от 175 до 195 грн;
- Черниговская область — от 180 до 210 грн.
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