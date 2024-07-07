Цены на медь и цветные металлы в Украине на 7 июля 2024 года

Выплавка металла в литейном цехе. Фото: УНІАН

В начале июля цены на медный лом в Украине умеренно снизились. Несмотря на небольшое увеличение предложения металла на рынке, стабильный спрос со стороны переработчиков удерживает цены на сравнительно низком уровне.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в июле.

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Сдать медный лом в Украине можно в несколько мест, чтобы получить выгодную цену:

Пункты приема металлолома. В больших городах Украины, таких как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, есть множество пунктов приема, специализирующихся на покупке цветных металлов, включая медь. Следует сравнить цены в разных пунктах, поскольку они могут варьироваться.

В больших городах Украины, таких как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, есть множество пунктов приема, специализирующихся на покупке цветных металлов, включая медь. Следует сравнить цены в разных пунктах, поскольку они могут варьироваться. Перерабатывающие компании. Некоторые заводы и фабрики, занимающиеся переработкой металлов, могут покупать медный лом непосредственно от населения или компаний. Это может быть выгоднее, поскольку вы обходите посредников.

Некоторые заводы и фабрики, занимающиеся переработкой металлов, могут покупать медный лом непосредственно от населения или компаний. Это может быть выгоднее, поскольку вы обходите посредников. Металлобазы. Большие металлобазы часто имеют лучшие цены из-за больших объемов закупок и возможности непосредственно работать с переработчиками.

Большие металлобазы часто имеют лучшие цены из-за больших объемов закупок и возможности непосредственно работать с переработчиками. Онлайн платформы. Есть несколько онлайн платформ и объявлений, где можно продать медный лом. Они позволяют сравнивать цены и выбирать самые выгодные предложения.

Перед тем как сдать металлолом, следует позвонить по телефону и узнать текущие цены, а также уточнить условия приема, поскольку они могут отличаться.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак уверен, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако эксперт отмечает, что говорить об иностранных инвестициях в возобновление украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Новак добавил, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на металлолом в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 7 июля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 240 грн;

Винницкая область — от 200 до 230 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 245 грн;

Житомирская область — от 170 до 190 грн;

Закарпатская область — от 180 до 200 грн;

Запорожская область — от 205 до 230 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 200 грн;

Кировоградская область — от 190 до 210 грн;

Львовская область — от 195 до 210 грн;

Николаевская область — от 190 до 220 грн;

Одесская область — от 200 до 240 грн;

Полтавская область — от 180 до 210 грн;

Сумская область — от 180 до 210 грн;

Тернопольская область — от 180 до 205 грн;

Харьковская область — от 200 до 230 грн;

Хмельницкая область — от 210 до 235 грн;

Черкасская область — от 190 до 220 грн;

Черновицкая область — от 190 до 215 грн;

Черниговская область — от 190 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и чермет.