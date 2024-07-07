Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 7 липня 2024 року

Виплавка металу у ливарному цеху. Фото: УНІАН

На початку липня ціни на мідний брухт в Україні помірно знизилися. Незважаючи на невелике збільшення пропозиції металу на ринку, стабільний попит з боку переробників утримує ціни на порівняно низькому рівні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.

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Здати мідний брухт в Україні можна в кілька місць, щоб отримати вигідну ціну:

Пункти прийому металобрухту. У великих містах України, таких як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, є багато пунктів прийому, які спеціалізуються на купівлі кольорових металів, включаючи мідь. Варто порівняти ціни в різних пунктах, оскільки вони можуть варіюватися.

У великих містах України, таких як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, є багато пунктів прийому, які спеціалізуються на купівлі кольорових металів, включаючи мідь. Варто порівняти ціни в різних пунктах, оскільки вони можуть варіюватися. Переробні підприємства. Деякі заводи та фабрики, які займаються переробкою металів, можуть купувати мідний брухт безпосередньо від населення чи компаній. Це може бути вигідніше, оскільки ви обминаєте посередників.

Деякі заводи та фабрики, які займаються переробкою металів, можуть купувати мідний брухт безпосередньо від населення чи компаній. Це може бути вигідніше, оскільки ви обминаєте посередників. Металобази. Великі металобази часто мають кращі ціни через більші обсяги закупівель та можливість безпосередньо працювати з переробниками.

Великі металобази часто мають кращі ціни через більші обсяги закупівель та можливість безпосередньо працювати з переробниками. Онлайн платформи. Є декілька онлайн платформ та оголошень, де можна продати мідний брухт. Вони дозволяють порівнювати ціни та вибирати найвигідніші пропозиції.

Перед тим як здати брухт, варто зателефонувати та дізнатися поточні ціни, а також уточнити умови прийому, оскільки вони можуть різнитися.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак впевнений, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте експерт зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у липні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 7 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 240 грн;

Вінницька область — від 200 до 230 грн;

Дніпропетровська область — від 210 до 245 грн;

Житомирська область — від 170 до 190 грн;

Закарпатська область — від 180 до 200 грн;

Запорізька область — від 205 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 210 грн;

Львівська область — від 195 до 210 грн;

Миколаївська область — від 190 до 220 грн;

Одеська область — від 200 до 240 грн;

Полтавська область — від 180 до 210 грн;

Сумська область — від 180 до 210 грн;

Тернопільська область — від 180 до 205 грн;

Харківська область — від 200 до 230 грн;

Хмельницька область — від 210 до 235 грн;

Черкаська область — від 190 до 220 грн;

Чернівецька область — від 190 до 215 грн;

Чернігівська область — від 190 до 220 грн.

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