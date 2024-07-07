Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 7 липня 2024 року

Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у липні
На початку липня ціни на мідний брухт в Україні помірно знизилися. Незважаючи на невелике збільшення пропозиції металу на ринку, стабільний попит з боку переробників утримує ціни на порівняно низькому рівні.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.
Куди можна вигідно здати брухт міді
Здати мідний брухт в Україні можна в кілька місць, щоб отримати вигідну ціну:
- Пункти прийому металобрухту. У великих містах України, таких як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, є багато пунктів прийому, які спеціалізуються на купівлі кольорових металів, включаючи мідь. Варто порівняти ціни в різних пунктах, оскільки вони можуть варіюватися.
- Переробні підприємства. Деякі заводи та фабрики, які займаються переробкою металів, можуть купувати мідний брухт безпосередньо від населення чи компаній. Це може бути вигідніше, оскільки ви обминаєте посередників.
- Металобази. Великі металобази часто мають кращі ціни через більші обсяги закупівель та можливість безпосередньо працювати з переробниками.
- Онлайн платформи. Є декілька онлайн платформ та оголошень, де можна продати мідний брухт. Вони дозволяють порівнювати ціни та вибирати найвигідніші пропозиції.
Перед тим як здати брухт, варто зателефонувати та дізнатися поточні ціни, а також уточнити умови прийому, оскільки вони можуть різнитися.
Яка ситуація з металургією в Україні
Економіст Андрій Новак впевнений, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте експерт зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.
Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.
Ціни на брухт міді в Україні у липні
Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 7 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 210 до 240 грн;
- Вінницька область — від 200 до 230 грн;
- Дніпропетровська область — від 210 до 245 грн;
- Житомирська область — від 170 до 190 грн;
- Закарпатська область — від 180 до 200 грн;
- Запорізька область — від 205 до 230 грн;
- Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;
- Кіровоградська область — від 190 до 210 грн;
- Львівська область — від 195 до 210 грн;
- Миколаївська область — від 190 до 220 грн;
- Одеська область — від 200 до 240 грн;
- Полтавська область — від 180 до 210 грн;
- Сумська область — від 180 до 210 грн;
- Тернопільська область — від 180 до 205 грн;
- Харківська область — від 200 до 230 грн;
- Хмельницька область — від 210 до 235 грн;
- Черкаська область — від 190 до 220 грн;
- Чернівецька область — від 190 до 215 грн;
- Чернігівська область — від 190 до 220 грн.
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