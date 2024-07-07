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Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у липні

7 липня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 7 липня 2024 року
Виплавка металу у ливарному цеху. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На початку липня ціни на мідний брухт в Україні помірно знизилися. Незважаючи на невелике збільшення пропозиції металу на ринку, стабільний попит з боку переробників утримує ціни на порівняно низькому рівні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у липні.

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Куди можна вигідно здати брухт міді

Здати мідний брухт в Україні можна в кілька місць, щоб отримати вигідну ціну:

  • Пункти прийому металобрухту. У великих містах України, таких як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, є багато пунктів прийому, які спеціалізуються на купівлі кольорових металів, включаючи мідь. Варто порівняти ціни в різних пунктах, оскільки вони можуть варіюватися.
  • Переробні підприємства. Деякі заводи та фабрики, які займаються переробкою металів, можуть купувати мідний брухт безпосередньо від населення чи компаній. Це може бути вигідніше, оскільки ви обминаєте посередників.
  • Металобази. Великі металобази часто мають кращі ціни через більші обсяги закупівель та можливість безпосередньо працювати з переробниками.
  • Онлайн платформи. Є декілька онлайн платформ та оголошень, де можна продати мідний брухт. Вони дозволяють порівнювати ціни та вибирати найвигідніші пропозиції.

Перед тим як здати брухт, варто зателефонувати та дізнатися поточні ціни, а також уточнити умови прийому, оскільки вони можуть різнитися.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак впевнений, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема металургії. Проте експерт зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — сказав він.

Новак додав, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості будуть потрібні інвестиції на десятки мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у липні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 7 липня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 210 до 240 грн;
  • Вінницька область — від 200 до 230 грн;
  • Дніпропетровська область — від 210 до 245 грн;
  • Житомирська область — від 170 до 190 грн;
  • Закарпатська область — від 180 до 200 грн;
  • Запорізька область — від 205 до 230 грн;
  • Івано-Франківська область — від 180 до 200 грн;
  • Кіровоградська область — від 190 до 210 грн;
  • Львівська область — від 195 до 210 грн;
  • Миколаївська область — від 190 до 220 грн;
  • Одеська область — від 200 до 240 грн;
  • Полтавська область — від 180 до 210 грн;
  • Сумська область — від 180 до 210 грн;
  • Тернопільська область — від 180 до 205 грн;
  • Харківська область — від 200 до 230 грн;
  • Хмельницька область — від 210 до 235 грн;
  • Черкаська область — від 190 до 220 грн;
  • Чернівецька область — від 190 до 215 грн;
  • Чернігівська область — від 190 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у липні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чормет.

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