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Цены на продукты — как изменится стоимость из-за удорожания топлива

11 июля 2024 13:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине вырастут цены на продукты — от чего это зависит
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине вырастут цены на продукты. Удорожание произойдет в результате роста акцизов на горючее.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Ми-Україна".

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Он пояснил, что дополнительные нагрузки на гектар — это себестоимость удорожания продукции. И все, что связано с ценами на горюче-смазочные материалы, всегда пересекается с дополнительными затратами.

"Если мы говорим об увеличении расходов на 1 га — более чем на 5 евро со следующего года для каждого товаропроизводителя, который работает официально в Украине, то мы должны понимать, что это будет отражаться на составляющей цен на продукции, и соответственно на полках магазинов", — добавил Марчук.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на продукты в июне снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Стоимость некоторых товаров существенно упала.

Мы также писали, что в Украине наблюдается снижение цен на целый ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.

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