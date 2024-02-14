Цены на овощи в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали овощи в феврале
Цены на продукты питания в Украине в последнее время в основном растут. Этому способствует сложное экономическое положение в котором оказалась Украина из-за российского вторжения и войны, которая продолжается уже почти два года. Война привела к разрушению инфраструктуры и сокращению производства. Логистические проблемы, падение курса гривны и рост инфляции дополнительно увеличивают нагрузку на потребителей. Однако украинским ритейлерам все еще удается удерживать относительно стабильные цены на продукты в Украине и предотвращать их резкий рост.
Новини.LIVE проанализировали цены на овощи в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
По данным экспертов проекта EastFruit, на рынке моркови в Украине наблюдается тенденция к понижению цен. В настоящее время фермеры предлагают морковь по цене от 8 до 12 гривен за килограмм, что в среднем на 17% дешевле, чем на прошлой неделе. Производители отмечают, что рост предложения моркови от местных хозяйств оказывает негативное влияние на цены.
Из-за теплой погоды качество продукции в хранилищах небольших ферм быстро ухудшается, что заставляет фермеров продавать запасы. Между тем, крупные производители, имеющие достаточные хранилища, предпочитают приостановить продажу в связи с избытком товара на рынке. Цена на морковь в Украине сейчас в среднем на 53% ниже, чем в начале февраля 2023 года. При этом большинство участников рынка не исключают возможности дальнейшего снижения цен из-за недостаточной торговой активности в этом сегменте.
Кроме того, впервые с октября 2023 года в Украине отмечается падение цен на картофель. Как отмечают специалисты проекта EastFruit, это обусловлено увеличением предложения этого продукта. Если с начала второй половины октября 2023 года фермеры регулярно повышали цены на картофель, то в настоящее время большинство производителей вынуждены их пересматривать в обратном направлении. На сегодняшний день цена картофеля составляет от 16 до 22 гривен за килограмм, что в среднем на 11% ниже, чем на конец предыдущей недели.
Увеличение предложения картофеля на рынке Украины наблюдалось уже в конце прошлой недели, поскольку фермеры, ранее ожидавшие дальнейшего роста цен, начали активно реализовывать свои запасы, учитывая быстрое ухудшение качества продукции в хранилищах.
Тем временем хозяйства, имеющие запасы высококачественного картофеля, все еще не спешат с продажами, полагая, что спрос на этот продукт увеличится до конца текущего месяца. Важно отметить, что, несмотря на снижение цен, сегодня картофель в Украине продается в среднем почти втрое дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
А вот продажи масла в Украине упали именно из-за высоких цен. По данным аналитической платформы "Инфагро", высокая стоимость масла вынудила продавцов снижать цены. В настоящее время торговцы могут приобрести масло европейского производства по гораздо более низким ценам, чем в первой половине января.
Однако, стоит отметить, что в этом году в Украине не ожидается появления очень дешевого масла. С мая операторы будут поддерживать спрос, пополняя запасы товара в сезонное увеличение производства. На снижение цен, помимо увеличения импортного предложения, повлияла также активизация производства в конце прошлого года и первой половине января. Хотя в феврале производство сливочного масла традиционно снизится, запасов этого товара, как отмечают эксперты, должно хватить до весеннего увеличения предложения.
Как изменились цены на овощи в Украине в феврале
Для анализа изменения цен на овощи в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".
|Название продукта
|Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023
|Цена в грн по состоянию на 8 февраля 2024 года
|Разница цен
|Шампиньоны 1 кг
|134,32
|150,30
|+11,8%
|Лук репчатый 1 кг
|15,54
|17,23
|+10,8%
|Лук зеленый 100 гр
|39,25
|29,50
|-24,8%
|Лук порей 1 кг
|88,52
|124,18
|+40,2%
|Петрушка 100 гр
|32,49
|34,20
|+5,2%
|Укроп 100 гр
|40,68
|41,20
|+1,2%
|Капуста молодая 1 кг
|36,39
|49,63
|+36,3%
|Капуста белокочанная 1 кг
|12,36
|15,79
|+27,7%
|Картофель 1 кг
|17,38
|25,97
|+49,4%
|Картофель молодой 1 кг
|24,65
|32,69
|+32.6%
|Картофель розовый 1 кг
|20,89
|28,63
|+37%
|Морковь 1 кг
|11,80
|14,27
|+20,9%
|Огурцы гладкие 1 кг
|106,87
|107,35
|+0,4%
|Огурцы колючие 1 кг
|99,90
|87,00
|-12,9%
|Огурцы тепличные 1 кг
|84,40
|85,90
|+1,7%
|Перец болгарский желтый 1 кг.
|159,68
|183,67
|+15%
|Помидоры красные 1 кг.
|86,27
|98,85
|+14,5%
|Помидоры розовые 1 кг.
|97,44
|129,51
|+32,9%
|Свекла 1 кг
|12,36
|19,21
|+55,4%
Как видим, в феврале продолжилось удорожание практически всех видов овощей, представленных на полках отечественных магазинов. Лишь несколько позиций из списка потеряли в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Больше всего дешевле л зеленый лук — на 24,8%. А вот самый большой рост стоимости продемонстрировал свекла. Этот овощ подорожал на 55,4%. Также следует отметить серьезный рост цен на картофель (+49,4%) и лук порей (+40,2%).
Напомним, мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине на январь 2024 года. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.
Также мы рассказали о ценах на рыбу и морепродукты в Украине в феврале. В начале последнего месяца зимы стоимость рыбы и морепродуктов в большинстве своем упала.
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