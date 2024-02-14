Цены на овощи в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Овощной отдел в супермаркете. Фото: depositphotos.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на продукты питания в Украине в последнее время в основном растут. Этому способствует сложное экономическое положение в котором оказалась Украина из-за российского вторжения и войны, которая продолжается уже почти два года. Война привела к разрушению инфраструктуры и сокращению производства. Логистические проблемы, падение курса гривны и рост инфляции дополнительно увеличивают нагрузку на потребителей. Однако украинским ритейлерам все еще удается удерживать относительно стабильные цены на продукты в Украине и предотвращать их резкий рост.

Новини.LIVE проанализировали цены на овощи в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

По данным экспертов проекта EastFruit, на рынке моркови в Украине наблюдается тенденция к понижению цен. В настоящее время фермеры предлагают морковь по цене от 8 до 12 гривен за килограмм, что в среднем на 17% дешевле, чем на прошлой неделе. Производители отмечают, что рост предложения моркови от местных хозяйств оказывает негативное влияние на цены.

Из-за теплой погоды качество продукции в хранилищах небольших ферм быстро ухудшается, что заставляет фермеров продавать запасы. Между тем, крупные производители, имеющие достаточные хранилища, предпочитают приостановить продажу в связи с избытком товара на рынке. Цена на морковь в Украине сейчас в среднем на 53% ниже, чем в начале февраля 2023 года. При этом большинство участников рынка не исключают возможности дальнейшего снижения цен из-за недостаточной торговой активности в этом сегменте.

Кроме того, впервые с октября 2023 года в Украине отмечается падение цен на картофель. Как отмечают специалисты проекта EastFruit, это обусловлено увеличением предложения этого продукта. Если с начала второй половины октября 2023 года фермеры регулярно повышали цены на картофель, то в настоящее время большинство производителей вынуждены их пересматривать в обратном направлении. На сегодняшний день цена картофеля составляет от 16 до 22 гривен за килограмм, что в среднем на 11% ниже, чем на конец предыдущей недели.

Увеличение предложения картофеля на рынке Украины наблюдалось уже в конце прошлой недели, поскольку фермеры, ранее ожидавшие дальнейшего роста цен, начали активно реализовывать свои запасы, учитывая быстрое ухудшение качества продукции в хранилищах.

Тем временем хозяйства, имеющие запасы высококачественного картофеля, все еще не спешат с продажами, полагая, что спрос на этот продукт увеличится до конца текущего месяца. Важно отметить, что, несмотря на снижение цен, сегодня картофель в Украине продается в среднем почти втрое дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

А вот продажи масла в Украине упали именно из-за высоких цен. По данным аналитической платформы "Инфагро", высокая стоимость масла вынудила продавцов снижать цены. В настоящее время торговцы могут приобрести масло европейского производства по гораздо более низким ценам, чем в первой половине января.

Однако, стоит отметить, что в этом году в Украине не ожидается появления очень дешевого масла. С мая операторы будут поддерживать спрос, пополняя запасы товара в сезонное увеличение производства. На снижение цен, помимо увеличения импортного предложения, повлияла также активизация производства в конце прошлого года и первой половине января. Хотя в феврале производство сливочного масла традиционно снизится, запасов этого товара, как отмечают эксперты, должно хватить до весеннего увеличения предложения.

Как изменились цены на овощи в Украине в феврале

Для анализа изменения цен на овощи в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Как изменились цены на овощи в Украине в феврале. Инфографика

Сравнение цен на продукты в Украине (1 декабря 2023 - 8 февраля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 8 февраля 2024 года Разница цен Шампиньоны 1 кг 134,32 150,30 +11,8% Лук репчатый 1 кг 15,54 17,23 +10,8% Лук зеленый 100 гр 39,25 29,50 -24,8% Лук порей 1 кг 88,52 124,18 +40,2% Петрушка 100 гр 32,49 34,20 +5,2% Укроп 100 гр 40,68 41,20 +1,2% Капуста молодая 1 кг 36,39 49,63 +36,3% Капуста белокочанная 1 кг 12,36 15,79 +27,7% Картофель 1 кг 17,38 25,97 +49,4% Картофель молодой 1 кг 24,65 32,69 +32.6% Картофель розовый 1 кг 20,89 28,63 +37% Морковь 1 кг 11,80 14,27 +20,9% Огурцы гладкие 1 кг 106,87 107,35 +0,4% Огурцы колючие 1 кг 99,90 87,00 -12,9% Огурцы тепличные 1 кг 84,40 85,90 +1,7% Перец болгарский желтый 1 кг. 159,68 183,67 +15% Помидоры красные 1 кг. 86,27 98,85 +14,5% Помидоры розовые 1 кг. 97,44 129,51 +32,9% Свекла 1 кг 12,36 19,21 +55,4%

Как видим, в феврале продолжилось удорожание практически всех видов овощей, представленных на полках отечественных магазинов. Лишь несколько позиций из списка потеряли в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Больше всего дешевле л зеленый лук — на 24,8%. А вот самый большой рост стоимости продемонстрировал свекла. Этот овощ подорожал на 55,4%. Также следует отметить серьезный рост цен на картофель (+49,4%) и лук порей (+40,2%).

Напомним, мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине на январь 2024 года. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.

Также мы рассказали о ценах на рыбу и морепродукты в Украине в феврале. В начале последнего месяца зимы стоимость рыбы и морепродуктов в большинстве своем упала.