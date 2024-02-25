Цены на муку, каши и сахар в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Покупатели выбирают продукты в супермаркете. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за тяжелых экономических обстоятельств, обусловленных российским вторжением и двухлетней войной, в Украине наблюдается увеличение стоимости пищевых продуктов. Война привела к разрушению инфраструктуры и сокращению производства, что, естественно, отразилось на ценах. Однако украинским ритейлерам удается поддерживать относительно стабильные цены на продукты и предотвращать резкий рост. Это подтверждается Национальным банком, который сообщил, что в январе 2024 цены в Украине росли медленнее, чем прогнозировалось в инфляционном отчете.

Новости.LIVE проанализировали цены на муку, каши и сахар в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

В феврале начали снижаться цены на куриные яйца в крупных супермаркетах. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В осенний период 2022 года стоимость куриных яиц в стране резко выросла, достигнув рекордного уровня. Госстат сообщал, что за год цены на этот продукт выросли более чем на 80%, превышая 70 гривен за десяток, и оставались на высоком уровне до апреля 2023 года.

Однако сейчас статистика показывает снижение цен на яйца. В январе 2024 года средняя потребительская цена упала на 9,2%, составив 51,02 гривны за десяток по сравнению с 56,18 гривны в декабре предыдущего года.

По сравнению с январем 2023 цены на яйца снизились на 19,2%, когда они стоили 63,12 гривен за десяток, причем наблюдалась восходящая тенденция цен.

При этом в Украине наблюдается новое повышение цен на помидоры. Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit .

По мере роста цен на импортные томаты на внутреннем рынке, спрос на них постепенно снижается, однако импортеры продолжают поднимать цены в этом сегменте. Продавцы обосновывают это высокими ценами на тепличные помидоры на внутреннем рынке Турции, откуда традиционно поставляется основная часть этого продукта на украинский рынок зимой.

Таким образом, оптовые компании на этой неделе активно поднимали оптовые цены на импортные помидоры до 70-90 гривен за килограмм, что в среднем на 14% дороже предыдущей недели.

Еще одной причиной увеличения цен на тепличные помидоры стало ограниченное предложение этого продукта на рынке. В настоящее время основная часть предложения на украинском рынке приходится на импортную продукцию, поскольку украинские тепличные хозяйства начнут поставки нового урожая не раньше середины марта.

Как изменились цены на бакалею в Украине в феврале

Сравнение цен на бакалею в Украине за период с 1 декабря 2023 по 16 февраля 2024 года. Стоимость продуктов взята с портала "Минфин".

Как изменились цены на бакалею в Украине в феврале. Инфографика

Сравнение цен на бакалею в Украине (1 декабря 2023 - 16 февраля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 24 января 2024 года Разница цен Гречиха (1 кг) 29,48 27,67 -6,1% Манка (800 г) 26,30 26,64 +1,2% Пшено (1 кг) 33,08 32,73 -1% Рис длинный (1 кг) 71,34 58,80 -17,5% Рис круглый (1 кг) 74,39 74,75 +0,4% Вермишель длинная (1 кг) 24,90 24,90 - Вермишель короткая (1 кг) 28,89 28,95 +0,2% Макароны перьев (1 кг) 26,93 27,80 +3,2% Масло "Олейное" рафинированное (850 мл) 55,68 53,52 -3,8% Мука "Хуторок" пшеничная (1 кг) 22,58 23,23 +2,8% Сахар кристаллический (1 кг) 31,65 29,92 -5,4%

Как видим, в феврале только половина продуктов из отдела бакалеи подорожала. Больше всего подешевел длинный рис. Цена на него упала почти на 18%. Также следует отметить удешевление гречки (-6,1%) и масла (-3,8%). А вот наибольший рост стоимости продемонстрировали макароны. Цена на них поднялась на 3,2%. Также следует отметить рост цен на макароны почти на 3%.

Напомним, мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине на январь 2024 года. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.

Также мы рассказали о ценах на рыбу и морепродукты в Украине в феврале. В начале последнего месяца зимы стоимость рыбы и морепродуктов в большинстве своем упала.