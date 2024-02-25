Ціни на муку, каші та цукор в Україні станом на лютий 2024 року

Покупці вибирають продукти у супермаркеті. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через важкі економічні обставини, зумовлені російським вторгненням та дворічною війною, в Україні спостерігається збільшення вартості харчових продуктів. Війна призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва, що позначилося на цінах. Проте українським рітейлерам вдається підтримувати відносно стабільні ціни на продукти та запобігати різкому зростанню. Це підтверджується Національним банком, який повідомив, що у січні 2024 року ціни в Україні зростали повільніше, ніж прогнозувалося в інфляційному звіті.

Новини.LIVE проаналізували ціни на муку, каші та цукор в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

У лютому почали знижуватися ціни на курячі яйця у великих супермаркетах. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. В осінній період 2022 року вартість курячих яєць у країні різко зросла, досягнувши рекордного рівня. Держстат повідомляв, що за рік ціни на цей продукт зросли більш ніж на 80%, перевищуючи 70 гривень за десяток і залишалися на високому рівні до квітня 2023 року.

Проте зараз статистика показує зниження цін на яйця. У січні 2024 року середня споживча ціна впала на 9,2%, склавши 51,02 гривні за десяток, порівняно з 56,18 гривні у грудні попереднього року.

У порівнянні з січнем 2023 року ціни на яйця знизилися на 19,2%, коли вони коштували 63,12 гривень за десяток, причому спостерігалася висхідна тенденція цін.

При цьому в Україні спостерігається нове підвищення цін на тепличні помідори. Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

У міру зростання цін на імпортні томати на внутрішньому ринку попит на них поступово знижується, проте імпортери продовжують підіймати ціни у цьому сегменті. Продавці обґрунтовують це високими цінами на тепличні помідори на внутрішньому ринку Туреччини, звідки традиційно постачається основна частина цього продукту на український ринок узимку.

Таким чином, оптові компанії цього тижня активно піднімали оптові ціни на імпортні помідори до 70-90 гривень за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж попереднього тижня.

Ще однією причиною збільшення цін на тепличні помідори стала обмежена пропозиція цього продукту на ринку. Наразі основна частина пропозиції на українському ринку припадає на імпортну продукцію, оскільки українські тепличні господарства почнуть постачання нового врожаю не раніше ніж у середині березня.

Як змінилися ціни на бакалію в Україні у лютому

Порівняння цін на бакалію в Україні за період з 1 грудня 2023 року по 16 лютого 2024 року. Вартість продуктів було взято з порталу "Мінфін"

Як змінилися ціни на бакалію в Україні у лютому. Інфографіка

Порівняння цін на бакалію в Україні (1 грудня 2023 — 16 лютого 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 24 січня 2024 року Різниця цін Гречка (1 кг) 29,48 27,67 -6,1% Манка (800 г) 26,30 26,64 +1,2% Пшоно (1 кг) 33,08 32,73 -1% Рис довгий (1 кг) 71,34 58,80 -17,5% Рис круглий (1 кг) 74,39 74,75 +0,4% Вермішель довга (1 кг) 24,90 24,90 - Вермішель коротка (1 кг) 28,89 28,95 +0,2% Макарони пір'я (1 кг) 26,93 27,80 +3,2% Олія "Олейна" рафінована (850 мл) 55,68 53,52 -3,8% Борошно "Хуторок" пшеничне (1 кг) 22,58 23,23 +2,8% Цукор кристалічний (1 кг) 31,65 29,92 -5,4%

Як бачимо, у лютому тільки половина продуктів з відділу бакалії здорожчала. Найбільше здешевшав довгий рис. Ціна на нього впали майже на 18%. Також слід відзначити здешевшання гречки (-6,1%) та олії (-3,8%) А от найбільше зростання вартості продемонстрували макарони. Ціна на них піднялась на 3,2%. Також слід відзначити зростання цін на макарони — майже на 3%.

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на лютий 2024 року. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.

Також ми розповіли про ціни на рибу та морепродукти в Україні у лютому. На початку останнього місяця зими вартість риби та морепродуктів здебільшого впала.