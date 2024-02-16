Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 февраля 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Днепропетровская областная военная администрация

Рыночные цены на ячмень начали снижаться, создавая новые возможности для производителей и потребителей. Снижение стоимости может стать важным фактором для фермеров, которые планируют расширять или изменять свои посевные площади, а также для пищевой промышленности, которые используют ячмень в своей продукции.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 16 февраля 2024 года.

По состоянию на 16 февраля 2024 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 833 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 16 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни несколько снизилась. Так, в четверг, 8 февраля, стоимость ячминя составила 4 981 грн за тонну. В пятницу, 9 февраля, цена одной тонны ячменя выросла до 4 997 грн, а в субботу, 10 февраля, тонна ячменя уже стоила 4 987 гривен. В воскресенье, 11 февраля, и в понедельник, 12 февраля, цена ячменя составляла уже 4 936 гривен за тонну, а во вторник, 13 февраля, упала до 4 886 гривен. В среду, 14 февраля, стоимость тонны ячменя снизилась до 4 831 гривен, а в четверг, 15 февраля, цена на ячмень составляла 4 833 гривны за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень формируются на основе различных факторов, включающих спрос и предложение на рынке, условия выращивания, погодные условия, валютные колебания и глобальные тенденции потребления. Следовательно, на стоимость ячменя влияют следующие факторы:

Цена на ячмень определяется взаимодействием между количеством ячменя, которое готовы продать производители (предложение), и количеством ячменя, которое желают приобрести потребители (спрос). Если спрос превышает предложение, цены могут подняться, и наоборот.

Условия выращивания ячменя, такие как урожайность, доступность воды, удобрение и защита от вредителей и болезней могут влиять на общую производственную мощность и, следовательно, на рыночное предложение.

Неустойчивая погода может повлиять на урожайность ячменя и, соответственно, его цену. Сильные дожди или засуха могут привести к снижению урожайности и увеличению цен.

Изменения в курсе валют могут влиять на цены на ячмень на международном рынке, поскольку они могут влиять на конкурентоспособность экспорта и импорта.

Изменения в предпочтениях потребителей, например рост спроса на продукцию, изготовленную из ячменя (например, пиво), могут также влиять на цены на этот культурный продукт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят кукуруза и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.