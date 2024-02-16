Ціни на зернові в Україні станом на 16 лютого 2024

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у лютому
Ринкові ціни на ячмінь почали знижуватись, створюючи нові можливості для виробників та споживачів. Зниження вартості може стати важливим фактором для фермерів, що планують розширювати або змінювати свої посівні площі, а також для підприємств харчової промисловості, які використовують ячмінь у своїй продукції.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 лютого 2024 року.
Станом 16 лютого 2024 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 833 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціна на ячмінь упродовж останніх днів дещо знизилась. Так, у четвер, 8 лютого, вартість ячміню становила 4 981 грн за тонну. У п'ятницю, 9 лютого, ціна однієї тонни ячменю зросла до 4 997 грн, а у суботу, 10 лютого, тонна ячменю вже коштувала 4 987 гривень. У неділю, 11 лютого, та у понеділок, 12 лютого, ціна ячменю становила вже 4 936 гривень за тонну, а у вівторок, 13 лютого, впала до 4 886 гривень. У середу, 14 лютого, вартість тонни ячменю знизилась до 4 831 гривень, а у четвер, 15 лютого, ціна на ячмінь становила 4 833 гривні за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.
Як формуються ціни на ячмінь в Україні
Ціни на ячмінь формуються на основі різноманітних факторів, що включають у себе попит і пропозицію на ринку, умови вирощування, погодні умови, валютні коливання та глобальні тенденції споживання. Отже, на вартість ячменю впливають наступні фактори:
- Ціна на ячмінь визначається взаємодією між кількістю ячменю, яку готові продати виробники (пропозиція), і кількістю ячменю, яку бажають придбати споживачі (попит). Якщо попит перевищує пропозицію, ціни можуть підвищитись, і навпаки.
- Умови вирощування ячменю, такі як врожайність, доступність води, удобрення та захист від шкідників і хвороб, можуть впливати на загальну виробничу потужність і, отже, на ринкову пропозицію.
- Нестійка погода може вплинути на врожайність ячменю і, відповідно, на його ціну. Сильні дощі або посуха можуть призвести до зниження урожайності і збільшення цін.
- Зміни в курсі валют можуть впливати на ціни на ячмінь на міжнародному ринку, оскільки вони можуть впливати на конкурентоспроможність експорту та імпорту.
- Зміни в уподобаннях споживачів, наприклад, зростання попиту на продукцію, виготовлену з ячменю (наприклад, пиво), можуть також впливати на ціни на цей культурний продукт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.
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