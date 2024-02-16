Ціни на зернові в Україні станом на 16 лютого 2024

Збирання ячменю. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Ринкові ціни на ячмінь почали знижуватись, створюючи нові можливості для виробників та споживачів. Зниження вартості може стати важливим фактором для фермерів, що планують розширювати або змінювати свої посівні площі, а також для підприємств харчової промисловості, які використовують ячмінь у своїй продукції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 лютого 2024 року.

Станом 16 лютого 2024 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 833 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 16 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів дещо знизилась. Так, у четвер, 8 лютого, вартість ячміню становила 4 981 грн за тонну. У п'ятницю, 9 лютого, ціна однієї тонни ячменю зросла до 4 997 грн, а у суботу, 10 лютого, тонна ячменю вже коштувала 4 987 гривень. У неділю, 11 лютого, та у понеділок, 12 лютого, ціна ячменю становила вже 4 936 гривень за тонну, а у вівторок, 13 лютого, впала до 4 886 гривень. У середу, 14 лютого, вартість тонни ячменю знизилась до 4 831 гривень, а у четвер, 15 лютого, ціна на ячмінь становила 4 833 гривні за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь формуються на основі різноманітних факторів, що включають у себе попит і пропозицію на ринку, умови вирощування, погодні умови, валютні коливання та глобальні тенденції споживання. Отже, на вартість ячменю впливають наступні фактори:

Ціна на ячмінь визначається взаємодією між кількістю ячменю, яку готові продати виробники (пропозиція), і кількістю ячменю, яку бажають придбати споживачі (попит). Якщо попит перевищує пропозицію, ціни можуть підвищитись, і навпаки.

Умови вирощування ячменю, такі як врожайність, доступність води, удобрення та захист від шкідників і хвороб, можуть впливати на загальну виробничу потужність і, отже, на ринкову пропозицію.

Нестійка погода може вплинути на врожайність ячменю і, відповідно, на його ціну. Сильні дощі або посуха можуть призвести до зниження урожайності і збільшення цін.

Зміни в курсі валют можуть впливати на ціни на ячмінь на міжнародному ринку, оскільки вони можуть впливати на конкурентоспроможність експорту та імпорту.

Зміни в уподобаннях споживачів, наприклад, зростання попиту на продукцію, виготовлену з ячменю (наприклад, пиво), можуть також впливати на ціни на цей культурний продукт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.