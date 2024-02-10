Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 февраля 2024 года

Уборка кукурузы. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России объем экспорта зерна из Украины значительно снизился. Главной причиной этого стала блокада морских портов, организованная русскими войсками. Приблизительно 80% украинских производителей зерна ранее осуществляли свои поставки морскими маршрутами, которые теперь недоступны из-за блокады. Сейчас им приходится пользоваться украинским морским коридором и сухопутными маршрутами для экспорта зерна, что требует больших дополнительных затрат. Кроме того, недавно польские фермеры объявили о начале общенациональной забастовки. На месяц они планируют заблокировать все пункты пропуска, а также дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах. Ожидается, что это мероприятие существенно повлияет на транспортировку товаров через польскую границу.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 10 февраля 2024 года.

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По состоянию на 10 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 237 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 10 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу почти не изменилась. Так, в пятницу, 2 февраля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 240 грн. Далее цена на кукурузу в Украине выросла буквально на 1 гривну — до 5 241 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры продержалась до понедельника, 5 февраля. Это составляло недельный максимум. Далее стоимость кукурузы падала во вторник, 6 февраля, — до 5 234 грн, и в среду, 7 февраля, — до 5 217 грн за тонну. В пятницу, 9 февраля, цена на эту зерновую культуру выросла до 5 237 грн за тонну вместе с НДС. Такая стоимость кукурузы придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние нескольких ключевых факторов. В первую очередь, на это зерно оказывают значительное влияние мировые цены, учитывая статус Украины как ведущего мирового производителя и экспортера кукурузы. Изменения на мировых рынках также оказывают существенное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, цена на любой вид зерновых зависит от объема его урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цены на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их росту.

В-третьих, ценообразование также определяется спросом на кукурузу. Рост спроса, особенно со стороны пищевой промышленности, может привести к повышению цен. Значительную роль также играет внешний спрос, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий мировой спрос может оказывать влияние на цены на зерновые. Экономические факторы, такие как обменный курс и инфляция, также могут влиять на цены на кукурузу и другие товары.

Сейчас цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние проводимой Россией блокады морских портов. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, негативно влияя на структуру цен. Кроме того, российское вторжение отрицательно сказывается на деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины, влияя на общий уровень урожайности зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.