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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у лютому

10 лютого 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 10 лютого 2024
Збирання кукурудзи. Фото: alamy.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії значно зменшився обсяг експорту зерна з України. Головною причиною цього стала блокада морських портів, організована російськими військами. Близько 80% українських виробників зерна раніше здійснювали свої постачання морськими маршрутами, які тепер недоступні через блокаду. Зараз їм доводиться користуватися українським морським коридором та сухопутними маршрутами для експорту зерна, що потребує значних додаткових витрат. Крім того, нещодавно польські фермери оголосили про початок загальнонаціонального страйку. Упродовж місяця вони планують заблокувати всі пункти пропуску, а також дороги та автомагістралі в окремих воєводствах. Очікується, що цей захід суттєво вплине на транспортування товарів через польський кордон.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 10 лютого 2024 року.

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Станом на 10 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 237 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 10 лютого 2024
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 10 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу майже не змінилась. Так, у п'ятницю, 2 лютого, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 240 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зросла буквально на 1 гривню — до 5 241 грн. Така вартість цієї зернової культури протрималась до понеділка, 5 лютого. Це становило тижневий максимум. Далі вартість кукурудзи падала у вівторок, 6 лютого, — до 5 234 грн, та у середу, 7 лютого, — до 5 217 грн за тону. У п'ятницю, 9 лютого, ціна на цю зернову культуру зросла до 5 237 грн за тонну разом з ПДВ. Така вартість кукурудзи тримається і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 10 лютого 2024
Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу кількох ключових факторів. Насамперед на це зерно мають значний вплив світові ціни, враховуючи статус України як провідного світового виробника та експортера кукурудзи. Зміни на світових ринках також істотно впливають на внутрішній ринок країни.

По-друге, ціна на будь-який вид зернових залежить від обсягів його урожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням ціни на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їх зростання.

По-третє, ціноутворення також визначається попитом на кукурудзу. Зростання попиту, особливо з боку харчової промисловості, може призвести до підвищення цін. Значну роль також відіграє зовнішній попит з огляду на роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий світовий попит може впливати на ціни на зернові. Економічні чинники, такі як курс обміну та інфляція, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

Зараз ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів, що проводиться Росією. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, негативно впливаючи на структуру цін. Окрім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, впливаючи на загальний рівень урожайності зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і пшениця. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшнику. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

сільське господарство
гроші
Україна
зерно
експорт зерна
аграрії
кукурудза

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