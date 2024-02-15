Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 февраля 2024 года

Уборка кукурузы. Фото: centreagricole.ca

На рынке сельскохозяйственной продукции наблюдается снижение цен на кукурузу. В последние недели ценовая динамика показывает спад на 15%, что может повлиять на экономику производителей и потребителей. Такое понижение стоимости кукурузы открывает новые возможности и вызовы для рыночных участников.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 15 февраля 2024 года.

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По состоянию на 15 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 237 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 15 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу несколько снизилась. Так, с субботы, 10 февраля, до понедельника, 12 февраля стоимость тонны кукурузы составила 5 244 гривны. Во вторник, 13 февраля, цена на кукурузу упала до 5 217 гривен за тонну. В среду, 14 февраля, тонна кукурузы стоила уже 5 202 гривен за тонну. Такая стоимость кукурузы придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, среди которых:

Представление и спрос. Основным фактором, влияющим на цены, является соотношение между объемами кукурузы, предлагаемой на рынке (представлением), и объемами, которые покупатели готовы купить (спросом). Если спрос превосходит представление, цены могут расти, и напротив.

Основным фактором, влияющим на цены, является соотношение между объемами кукурузы, предлагаемой на рынке (представлением), и объемами, которые покупатели готовы купить (спросом). Если спрос превосходит представление, цены могут расти, и напротив. Сезонность. Цены на кукурузу могут изменяться в зависимости от сезона. Например, во время урожая цены могут быть ниже из-за большого количества доступной продукции.

Цены на кукурузу могут изменяться в зависимости от сезона. Например, во время урожая цены могут быть ниже из-за большого количества доступной продукции. Валютный курс Украина экспортирует большие объемы кукурузы. Поэтому изменения валютного курса также могут влиять на цены на внутреннем рынке.

Украина экспортирует большие объемы кукурузы. Поэтому изменения валютного курса также могут влиять на цены на внутреннем рынке. Мировые цены. Цены на кукурузу в Украине также могут быть определены мировыми рыночными ценами и тенденциями.

Цены на кукурузу в Украине также могут быть определены мировыми рыночными ценами и тенденциями. Производство топлива. Спрос на кукурузу может также зависеть от производства биотоплива, поскольку кукуруза может быть использована для производства этанола.

Спрос на кукурузу может также зависеть от производства биотоплива, поскольку кукуруза может быть использована для производства этанола. Налоговая и таможенная политика. Изменения в налогах и таможенных ставках могут также влиять на цены на кукурузу.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.