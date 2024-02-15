Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 февраля 2024 года

Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в феврале
На рынке сельскохозяйственной продукции наблюдается снижение цен на кукурузу. В последние недели ценовая динамика показывает спад на 15%, что может повлиять на экономику производителей и потребителей. Такое понижение стоимости кукурузы открывает новые возможности и вызовы для рыночных участников.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 15 февраля 2024 года.
По состоянию на 15 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 237 грн за тонну вместе с НДС.
За последнюю неделю цена на кукурузу несколько снизилась. Так, с субботы, 10 февраля, до понедельника, 12 февраля стоимость тонны кукурузы составила 5 244 гривны. Во вторник, 13 февраля, цена на кукурузу упала до 5 217 гривен за тонну. В среду, 14 февраля, тонна кукурузы стоила уже 5 202 гривен за тонну. Такая стоимость кукурузы придерживается и сегодня.
Как формируются цены на кукурузу в Украине
Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, среди которых:
- Представление и спрос. Основным фактором, влияющим на цены, является соотношение между объемами кукурузы, предлагаемой на рынке (представлением), и объемами, которые покупатели готовы купить (спросом). Если спрос превосходит представление, цены могут расти, и напротив.
- Сезонность. Цены на кукурузу могут изменяться в зависимости от сезона. Например, во время урожая цены могут быть ниже из-за большого количества доступной продукции.
- Валютный курс Украина экспортирует большие объемы кукурузы. Поэтому изменения валютного курса также могут влиять на цены на внутреннем рынке.
- Мировые цены. Цены на кукурузу в Украине также могут быть определены мировыми рыночными ценами и тенденциями.
- Производство топлива. Спрос на кукурузу может также зависеть от производства биотоплива, поскольку кукуруза может быть использована для производства этанола.
- Налоговая и таможенная политика. Изменения в налогах и таможенных ставках могут также влиять на цены на кукурузу.
Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.
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