Ціни на зернові в Україні станом на 15 лютого 2024

Збирання кукурудзи. Фото: centreagricole.ca

На ринку сільськогосподарської продукції спостерігається зниження цін на кукурудзу. Протягом останніх тижнів цінова динаміка показує спад на 15%, що може вплинути на економіку виробників та споживачів. Таке зниження вартості кукурудзи відкриває нові можливості та виклики для ринкових учасників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 15 лютого 2024 року.

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Станом на 15 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 237 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 15 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу дещо знизилась. Так, з суботи, 10 лютого, до понеділка, 12 лютого вартість тонни кукурудзи становила 5 244 гривні. У вівторок, 13 лютого, ціна на кукурудзу впала до 5 217 гривень за тонну. У середу, 14 лютого, тонна кукурудзи коштувала вже 5 202 гривень за тонну. Така вартість кукурудзи тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різних факторів, серед яких:

Подання та попит. Основним фактором, що впливає на ціни, є співвідношення між обсягами кукурудзи, яка пропонується на ринку (поданням), та обсягами, які покупці готові купити (попитом). Якщо попит перевищує подання, ціни можуть зростати, і навпаки.

Основним фактором, що впливає на ціни, є співвідношення між обсягами кукурудзи, яка пропонується на ринку (поданням), та обсягами, які покупці готові купити (попитом). Якщо попит перевищує подання, ціни можуть зростати, і навпаки. Сезонність. Ціни на кукурудзу можуть змінюватися в залежності від сезону. Наприклад, під час врожаю ціни можуть бути нижчими через велику кількість доступної продукції.

Ціни на кукурудзу можуть змінюватися в залежності від сезону. Наприклад, під час врожаю ціни можуть бути нижчими через велику кількість доступної продукції. Валютний курс. Україна експортує значні обсяги кукурудзи. Тому зміни в валютному курсі також можуть впливати на ціни на внутрішньому ринку.

Україна експортує значні обсяги кукурудзи. Тому зміни в валютному курсі також можуть впливати на ціни на внутрішньому ринку. Світові ціни. Ціни на кукурудзу в Україні можуть бути також визначені світовими ринковими цінами та тенденціями.

Ціни на кукурудзу в Україні можуть бути також визначені світовими ринковими цінами та тенденціями. Виробництво палива. Попит на кукурудзу також може залежати від виробництва біопалива, оскільки кукурудза може бути використана для виробництва етанолу.

Попит на кукурудзу також може залежати від виробництва біопалива, оскільки кукурудза може бути використана для виробництва етанолу. Податкова та митна політика. Зміни в податках та митних ставках також можуть впливати на ціни на кукурудзу.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.