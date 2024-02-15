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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у лютому

15 лютого 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 15 лютого 2024
Збирання кукурудзи. Фото: centreagricole.ca
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Ірина Шпак
редактор

На ринку сільськогосподарської продукції спостерігається зниження цін на кукурудзу. Протягом останніх тижнів цінова динаміка показує спад на 15%, що може вплинути на економіку виробників та споживачів. Таке зниження вартості кукурудзи відкриває нові можливості та виклики для ринкових учасників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 15 лютого 2024 року.

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Станом на 15 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 237 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 15 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу дещо знизилась. Так, з суботи, 10 лютого, до понеділка, 12 лютого вартість тонни кукурудзи становила 5 244 гривні. У вівторок, 13 лютого, ціна на кукурудзу впала до 5 217 гривень за тонну. У середу, 14 лютого, тонна кукурудзи коштувала вже 5 202 гривень за тонну. Така вартість кукурудзи тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні.  Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різних факторів, серед яких:

  • Подання та попит. Основним фактором, що впливає на ціни, є співвідношення між обсягами кукурудзи, яка пропонується на ринку (поданням), та обсягами, які покупці готові купити (попитом). Якщо попит перевищує подання, ціни можуть зростати, і навпаки.
  • Сезонність. Ціни на кукурудзу можуть змінюватися в залежності від сезону. Наприклад, під час врожаю ціни можуть бути нижчими через велику кількість доступної продукції.
  • Валютний курс. Україна експортує значні обсяги кукурудзи. Тому зміни в валютному курсі також можуть впливати на ціни на внутрішньому ринку.
  • Світові ціни. Ціни на кукурудзу в Україні можуть бути також визначені світовими ринковими цінами та тенденціями.
  • Виробництво палива. Попит на кукурудзу також може залежати від виробництва біопалива, оскільки кукурудза може бути використана для виробництва етанолу.
  • Податкова та митна політика. Зміни в податках та митних ставках також можуть впливати на ціни на кукурудзу.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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