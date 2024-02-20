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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у лютому

20 лютого 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 20 лютого 2024
Збирання кукурудзи. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії обсяг експорту зерна з України суттєво зменшився. Основною причиною цього стала блокада морських портів, організована російськими військами. Приблизно 80% українських виробників зерна раніше здійснювали постачання морськими маршрутами, які тепер недоступні через блокаду. Тепер їм доводиться використовувати український морський коридор та сухопутні маршрути для експорту зерна, що потребує значних додаткових витрат. Крім того, нещодавно у вітчизняних перевізників почали виникати серйозні проблеми на українсько-польському кордоні. Місцеві фермери активно протестують проти ввезення українського зерна до їхньої країни. Нещодавно на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" вони навіть спробували заблокувати рух вантажних поїздів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 20 лютого 2024 року.

Станом на 20 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 152 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 20 лютого 2024
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 20 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу впала на 1,7%. Так, у понеділок, 12 лютого, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 244 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні тільки падала: у вівторок, 13 лютого, — до 5 217 грн; у середу, 14 лютого, — до 5 202 грн; у четвер, 15 лютого, — до 5 188 грн; у п'ятницю, 16 лютого, — до 5 168 грн за тонну. Нарешті у суботу, 17 лютого, вартість кукурудзи сягнула свого тижневого мінімуму.  Ціна на цю зернову культуру впала до 5 152 грн за тонну разом з ПДВ. Така вартість кукурудзи тримається і сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 20 лютого 2024
Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу кількох ключових факторів. Насамперед вони сильно залежать від світових цін, враховуючи статус України як одного з провідних виробників та експортерів цього зерна. Зміни на світових ринках також істотно впливають на внутрішній ринок країни.

По-друге, ціна на будь-яке зерно залежить від обсягу його врожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього зростання.

По-третє, ціноутворення також визначається попитом на кукурудзу. Зростання попиту, особливо з боку харчової промисловості, може призвести до підвищення цін. Значну роль також відіграє зовнішній попит з огляду на роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий світовий попит може впливати ціни на зернові. Економічні чинники, такі як курс обміну та інфляція, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

Нині ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів, що проводиться Росією. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно впливає на структуру цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, що, своєю чергою, впливає на загальний рівень врожайності зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник і ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

сільське господарство
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