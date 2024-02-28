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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в конце февраля

28 февраля 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 28 февраля 2024 года
Пшеница. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате вторжения России украинский экспорт зерновых серьезно пострадал и испытал значительное сокращение. Активные боевые действия повредили или полностью уничтожили многие сельскохозяйственные угодья, хранилища, элеваторы и другую важную инфраструктуру сельского хозяйства. Кроме того, Россия продолжает блокировать украинские порты в Черном море, а сухопутные маршруты затруднены из-за забастовок европейских фермеров. Недавно во время протестов группа аграриев из Польши высыпала часть зерна из вагонов в Котомыре под Быдгощем. В поезде было открыто 8 из 40 вагонов. По пути высыпали от 160 до 180 тонн украинского зерна, следовавшего в Марокко.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 28 февраля.

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По состоянию на 28 февраля 2024 средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5245 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 28 февраля 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 28 февраля. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни упала на 3,3%. Так, во вторник, 20 февраля, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 425 грн, что составляло недельный максимум. Уже в среду, 21 февраля, стоимость пшеницы упала до 5 338 грн за тонну. В субботу, 24 февраля, цена тонны пшеницы составила 5 254 грн. Такая стоимость пшеницы продержалась до вторника, 27 февраля, когда упала до своего недельного минимума в 5 245 грн за тонну. Такая цена пшеницы была зафиксирована и в среду, 28 февраля.

Цены на зерновые в Украине на 28 февраля 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Формирование цен на пшеницу в Украине зависит от многих факторов. Внутренние аспекты включают уровень урожая, внутреннее потребление и объем экспорта. Сезонные колебания также влияют на ценовую динамику: они могут снижаться после уборки осенью и расти из-за истощения запасов весной. Государственная политика, таковая как введение экспортных пошлин либо предоставление субсидий, также влияет на формирование цен.

Внешние факторы также играют значительную роль, включая мировые цены на пшеницу, состояние мирового рынка, валютный курс и геополитические обстоятельства. К примеру, война с Россией негативно сказывается на ценах из-за блокады портов, повышения логистических затрат и общей нестабильности на рынке.

Прогнозируется, что цены на пшеницу в Украине будут продолжать испытывать давление до снятия блокады портов и восстановления логистики, а также зависеть от обстоятельств на мировом рынке зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

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