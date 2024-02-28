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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця наприкінці лютого

28 лютого 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 28 лютого 2024 року
Пшениця. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії український експорт зернових серйозно постраждав і зазнав значного скорочення. Активні бойові дії пошкодили або повністю знищили багато сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншу важливу інфраструктуру сільського господарства. Крім того, Росія продовжує блокувати українські порти у Чорному морі, а сухопутні маршрути ускладнені через страйки європейських фермерів. Нещодавно під час протестів група аграріїв із Польщі висипала частину зерна з вагонів у Котомирі під Бидгощем. У поїзді було відкрито 8 із 40 вагонів. На шляху висипали від 160 до 180 тонн українського зерна, яке прямувало в Марокко.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 лютого.

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Станом на 28 лютого 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5245 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 лютого 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 лютого. Фото: tripoli.land

 

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів впала на 3,3%. Так, у вівторок, 20 лютого, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 425 грн, що становило тижневий максимум. Вже у середу, 21 лютого, вартість пшениці впала до 5 338 грн за тонну. У суботу, 24 лютого, ціна тонни пшениці становила 5 254 грн. Така вартість пшениці протрималась до вівторка, 27 лютого, коли впала до свого тижневого мінімуму у 5245 грн за тону. Така вартість пшениці була зафіксована й у середу, 28 лютого.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 лютого 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Формування цін на пшеницю в Україні залежить від багатьох факторів. Внутрішні аспекти включають рівень врожаю, внутрішнє споживання та обсяг експорту. Сезонні коливання також впливають на цінову динаміку: вони можуть знижуватися після збирання врожаю восени та зростати через виснаження запасів навесні. Державна політика, така як запровадження експортних мит чи надання субсидій, також впливає формування цін.

Зовнішні чинники також відіграють значну роль, включаючи світові ціни на пшеницю, стан світового ринку, валютний курс та геополітичні обставини. Наприклад, війна з Росією негативно позначається на цінах через блокаду портів, підвищення логістичних витрат та загальну нестабільність на ринку.

Прогнозується, що ціни на пшеницю в Україні продовжуватимуть зазнавати тиску до зняття блокади портів та відновлення логістики, а також залежатимуть від обставин на світовому ринку зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя і соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи

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