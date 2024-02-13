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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в феврале

13 февраля 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 13 февраля 2024 года
Комбайн в поле пшеницы. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате вторжения России украинский экспорт зерновых серьезно пострадал и испытал значительное сокращение. Активные боевые действия повредили или полностью уничтожили многие сельскохозяйственные угодья, хранилища, элеваторы и другую важную инфраструктуру сельского хозяйства. Кроме того, Россия продолжает блокировать украинские порты в Черном море, а сухопутные маршруты осложнены из-за забастовок европейских фермеров. Недавно во время протеста группа аграриев из Польши высыпала часть зерна из трех украинских грузовиков возле пункта пересечения польско-украинской границы. Планируется, что протесты на украинско-польской границе продлятся 30 дней и будут включать блокировку дорог и пограничных переходов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 13 февраля.

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По состоянию на 13 февраля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 535 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 13 февраля 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 13 февраля. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни упала на 0,4%. Хотя, можно отметить, что средняя цена за тонну пшеницы остается достаточно стабильной.

Так, в понедельник, 5 февраля, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 558 грн. Уже в среду, 7 февраля, стоимость пшеницы упала до своего недельного минимума в 5 524 грн за тонну. Впрочем, в субботу цена на эту зерновую культуру стабилизировалась на уровне 5 535 грн за тонну. Такая цена пшеницы была зафиксирована и во вторник, 13 февраля.

Цены на зерновые в Украине на 13 февраля 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Формирование цен на пшеницу в Украине зависит от разных факторов. Внутренние факторы включают урожай, внутреннее потребление и экспорт. Сезонные колебания также оказывают влияние на цены. Они могут снижаться после уборки урожая осенью и расти из-за истощения запасов весной. Государственная политика, например, экспортные пошлины и субсидии, также влияет на ценообразование.

Внешние факторы включают мировые цены на пшеницу, состояние мирового рынка, валютный курс и геополитическую ситуацию. К примеру, война с Россией негативно влияет на цены на зерновые из-за блокады портов, увеличения логистических затрат и общей нестабильности на рынке.

Прогнозируется, что цены на пшеницу в Украине будут оставаться под давлением до снятия блокады портов и восстановления логистики, а также будут зависеть от ситуации на мировом рынке пшеницы.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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