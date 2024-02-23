Цены на зерновые в Украине на 23 февраля 2024 года

Техника в поле пшеницы. Фото: Daniel Acker/Bloomberg

Цены на пшеницу продолжают падать на мировом рынке из-за увеличения прогнозов урожая в ведущих производителях. К примеру, в течение последнего месяца цены на пшеницу на биржах упали на 10-15%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 23 февраля.

По состоянию на 23 февраля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 238 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 23 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

За последнюю неделю цена на пшеницу снизилась почти на 200 гривен. Так, в пятницу, 16 февраля, пшеница стоила 5 467 грн за тонну, но в субботу, 17 февраля, цена на пшеницу упала до 5 445 грн за тонну и оставалась такой до понедельника, 19 февраля. Во вторник, 20 февраля, тонна пшеницы стоила уже 5 425 грн, а в среду, 21 февраля, цена на пшеницу снова снизилась до 5 338 грн за тонну. В четверг, 22 февраля, стоимость пшеницы упала на 100 гривен и составила уже 5 238 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру остается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием разных факторов. Один из основных факторов — это урожайность. Уровень урожайности пшеницы оказывает влияние на общий объем предложения на рынке. Если урожай окажется большим, предложение будет выше, что может привести к снижению цен.

Другим важным фактором является спрос. Потребность в пшенице зависит от множества факторов, таких как производство хлеба, количество экспорта и внутреннее потребление. Если спрос растет, это может поднять цены даже при постоянном уровне предложения.

Также цены на пшеницу в Украине под влиянием глобальных рыночных тенденций. Мировые события, такие как погодные условия в странах-производителях, политическая нестабильность или изменения валютных курсов могут существенно повлиять на цены на пшеницу в Украине из-за ее интеграции в мировые рынки.

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