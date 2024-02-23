Ціни на зернові в Україні станом на 23 лютого 2024 року

Техніка у полі пшениці. Фото: Daniel Acker/Bloomberg

Ціни на пшеницю продовжують падати на світовому ринку через збільшення прогнозів врожаю в провідних виробниках. Наприклад, впродовж останнього місяця ціни на пшеницю на біржах впали на 10-15%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 23 лютого.

Станом на 23 лютого 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 238 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 23 лютого 2024 року. Джерело: tripoli.land

За останній тиждень ціна на пшеницю знизилася майже на 200 гривень. Так, у п'ятницю, 16 лютого, пшениця коштувала 5 467 грн за тонну, але у суботу, 17 лютого, ціна на пшеницю впала до 5 445 грн за тонну і залишалась такою до понеділка, 19 лютого. У вівторок, 20 лютого, тонна пшениці коштувала вже 5 425 грн, а у середу, 21 лютого, ціна на пшеницю знову знизилась до 5 338 грн за тонну. У четвер, 22 лютого, вартість пшениці впала на 100 гривень і становила вже 5 238 грн за тонну. Такою ціна на цю зернову культуру залишається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів. Один з основних чинників — це урожайність. Рівень врожайності пшениці впливає на загальний обсяг пропозиції на ринку. Якщо врожай виявиться великим, пропозиція буде вищою, що може призвести до зниження цін.

Іншим важливим фактором є попит. Потреба в пшениці залежить від багатьох чинників, таких як виробництво хліба, кількість експорту та внутрішнє споживання. Якщо попит зростає, це може підняти ціни навіть при незмінному рівні пропозиції.

Також ціни на пшеницю в Україні під впливом глобальних ринкових тенденцій. Світові події, такі як погодні умови в країнах-виробниках, політична нестабільність або зміни валютних курсів, можуть суттєво вплинути на ціни на пшеницю в Україні через її інтеграцію в світові ринки.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник і кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.