Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 декабря 2024 года

Комбайны в поле сои. Фото: REUTERS/Dane Rhys

Цены на сою начали стремительно расти, нарушая рыночные прогнозы и вызывая беспокойство среди производителей и потребителей. Это неожиданное развитие событий может иметь серьезные последствия для сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 22 февраля 2024 года.

По состоянию на 22 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 16 667 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 22 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на сою за последние дни повысились почти на 100 гривен. Так, в четверг, 15 февраля, и пятницу, 16 февраля, соя стоила 16 561 грн за тонну. С субботы, 17 февраля, до понедельника, 19 февраля, цена на сою выросла до 16 559 грн за тонну. А во вторник, 20 февраля и в среду, 21 февраля, тонна сои стоила уже 16 667 гривен. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою формируются под влиянием различных факторов, охватывающих как рыночные, так и нерыночные аспекты. Основные факторы, влияющие на ценовую динамику, включают в себя производство, спрос, уровень запасов, валютные курсы, погодные условия, геополитические факторы и другие.

Рост цен на сою может быть вызван ограниченным производством в результате погодных условий или других факторов, таких как эпидемии и природные катастрофы. Кроме того, повышенный спрос на сою для использования в пищевой, кормовой, технической и энергетической промышленности может привести к росту цен на это сырье.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.