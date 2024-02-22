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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у лютому

22 лютого 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 22 грудня 2024 року
Комбайни на полі сої. Фото: REUTERS/Dane Rhys
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою почали стрімко зростати, порушуючи ринкові прогнози і викликаючи занепокоєння серед виробників і споживачів. Цей несподіваний розвиток подій може мати серйозні наслідки для сільського господарства та харчової промисловості.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 22 лютого 2024 року.

Станом на 22 лютого середня ціна на сою в Україні становить 16 667 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 22 лютого 2024 року. Джерело: tripoli.land

Ціни на сою за останні дні підвищились майже на 100 гривень. Так, у четвер, 15 лютого, та п'ятницю, 16 лютого, соя коштувала 16 561 грн за тонну. З суботи, 17 лютого, до понеділка, 19 лютого, ціна на сою зросла до 16 559 грн за тонну. А у вівторок, 20 лютого, та у середу, 21 лютого, тонна сої коштувала вже 16 667 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою формуються під впливом різноманітних факторів, які охоплюють як ринкові, так і неринкові аспекти. Основні чинники, які впливають на цінову динаміку, включають виробництво, попит, рівень запасів, валютні курси, погодні умови, геополітичні фактори та інші.

Зростання цін на сою може бути спричинене обмеженим виробництвом в результаті погодних умов або інших факторів, таких як епідемії та природні катастрофи. Крім того, підвищений попит на сою для використання в харчовій, кормовій, технічній та енергетичній промисловості може також призвести до зростання цін на цю сировину.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник і кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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