Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 февраля 2024 года

Трактор возделывает подсолнечное поле. Фото: google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является важным мировым поставщиком зерна . С начала маркетингового года 2023/24 и на 1 февраля текущего года объем экспорта зерна и зернобобовых культур из страны составил 23,9 миллиона тонн, из которых 5,3 миллиона тонн было отправлено за границу только в январе. Вторжение России привело к существенному сокращению объема экспорта. Главной причиной этого стало блокирование черноморских портов, которые имели важное значение для экспорта зерна. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с проблемами из-за блокирования пунктов пропуска на западных границах. Недавно министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения за инцидент, связанный с украинским зерном, которое польские фермеры высыпали из грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". Он отметил, что такое поведение является "неправильной формой протеста".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 14 февраля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 14 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 751 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 14 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни хоть и менялась, но с в целом осталась примерно на том же уровне. Так, во вторник, 6 февраля, цена подсолнечника составила 13764 грн за тонну. Однако уже в среду, 7 февраля, она упала до 13 751 грн за тонну. Только в пятницу, 9 февраля, стоимость этой зерновой культуры выросла и составила 13 804 грн — недельный максимум. Далее цена подсолнечника снова опустилась до 13751 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

К факторам, влияющим на цены на подсолнечник в Украине, относятся глобальное экономическое положение, баланс спроса и предложения, а также колебания валютных курсов. Эти факторы тесно связаны с мировой торговлей, учитывая значительный объем экспорта подсолнечника из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника подвергается влиянию мировой экономической конъюнктуры. Следовательно, изменения в ценах на масло на мировом рынке отражаются в ценах на семена подсолнечника в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает значительное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что повлияло на глобальные цены.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.