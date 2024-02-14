Ціни на зернові в Україні станом на 14 лютого 2024 року

Трактор обробляє соняшникове поле. Фото: google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є важливим світовим постачальником зерна. З початку маркетингового року 2023/24 та на 1 лютого поточного року, обсяг експорту зерна та зернобобових культур з країни склав 23,9 мільйона тонн, з яких 5,3 мільйона тонн було відправлено за кордон лише у січні. Вторгнення Росії призвело до суттєвого скорочення обсягу експорту. Головною причиною цього стало блокування чорноморських портів, які мали важливе значення для експорту зерна. Крім того, українські експортери зіштовхнулися із проблемами через блокування пунктів пропуску на західних кордонах. Нещодавно міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився за інцидент, пов'язаний з українським зерном, яке польські фермери висипали з вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Він зазначив, що така поведінка є "неправильною формою протесту".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 14 лютого 2024 року.

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Станом на 14 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 751 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 14 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів хоч і змінювалась, але з рештою залишилась приблизно на тому ж рівні. Так, у вівторок, 6 лютого, ціна соняшнику становила 13 764 грн за тонну. Проте вже у середу, 7 лютого, вона впала до 13 751 грн за тонну. Лише у п'ятницю, 9 лютого, вартість цієї зернової культури зросла і становила 13 804 грн. Це становило тижневий максимум. Далі ціна соняшнику знову опустилась до 13 751 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

До чинників, які впливають на ціни на соняшник в Україні, належать глобальне економічне становище, баланс попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів. Ці фактори тісно пов'язані зі світовою торгівлею з огляду на значний обсяг експорту соняшнику з країни. Крім того, вартість соняшнику піддається впливу світової економічної кон'юнктури. Отже, зміни у цінах на олію на світовому ринку позначаються на цінах на насіння соняшнику в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією, що значно впливає на формування цін на зернові культури в країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, що вплинуло на глобальні ціни.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.