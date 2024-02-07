Цена за 1 г золота в Украине на 7 февраля 2024 года

Золотой слиток. Фото: wsj.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет очень важную роль в мировой экономике по нескольким причинам. Во-первых, это средство сохранения капитала, которое защищает сбережения от инфляции и финансовых потрясений. Кроме того, золото является резервным активом для правительств и центральных банков и используется в промышленности, включая электронику, медицинские приборы и ювелирные изделия. Сдача золота в ломбарды — это быстрый способ получить деньги в нужный момент.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в феврале.

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Интересные факты о золоте

Многие геологи считают, что большинство золота на Земле имеет внеземное происхождение. По мнению ученых, почти все золото Земли прибыло сюда во время метеоритных дождей более двух миллиардов лет назад. Метеориты формировались в результате взрывов массивных звезд. Согласно этой гипотезе золото и другие драгоценные металлы образовались в процессе этих катастрофических взрывов. Также считается, что на Землю попали разные элементы, включая железо и кремний благодаря этому механизму.

Символ "Au", используемый для обозначения золота в химической таблице элементов, происходит от латинского слова "aurum". Это слово имеет корни в древнегреческом слове aurē, что означает "рассвет". В древности золото ассоциировалось с рассветом и солнечным светом из-за его блеска и яркости. Название "aurum" в латыни использовалось для обозначения не только золота, но и явления рассвета или восходящего солнца.

Золото считается пластическим элементом: из одной золотой унции можно получить лист площадью 300 квадратных футов. Такая высокая пластичность золота позволяет создавать очень тонкие листы, которые могут быть почти прозрачными. Благодаря этой особенности очень тонкие листы золота могут иметь зеленовато-синий оттенок, поскольку золото сильно отражает красные и желтые цвета.

За всю историю человечества удалось добыть около 187 тысяч тонн золота, а общий объем разведанных запасов составляет около 244 тысяч тонн. Удивительная стойкость этого металла к воздействию окружающей среды, а также его способность к переработке позволили сохранять этот металл на протяжении тысячелетий.

Золото является одним из самых редких элементов планеты. Его содержание в земной коре составляет всего около 4 частей на миллиард, что в 20 раз меньше, чем содержание свинца, и в 400 раз меньше, чем содержание меди. Например, содержание железа в земной коре составляет около 5%, а алюминия – 8%.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Ломбарды в Украине предоставляют свои услуги каждому совершеннолетнему лицу, желающему получить ссуду, используя свои золотые изделия как залог, или хочет просто продать их. Однако цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они основаны исключительно на стоимости металла, без учета оплаты труда ювелира, создавшего изделие.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но в оценке учитывается только вес золота. Проба на изделии не имеет большого значения, поскольку сотрудники ломбарда производят проверку качества металла на месте.

Многие золотые изделия могут быть сданы в ломбард, за исключением нескольких категорий, таких как золото в виде самородков, зубопротезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий.

Перед посещением ломбарда полезно учесть несколько рекомендаций. Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, предупредите об этом заранее, чтобы получить более выгодное предложение. Рекомендуется также очистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в разных ломбардах могут отличаться, поэтому перед продажей рекомендуется сравнить предложения разных учреждений. И не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения совершеннолетия и регистрации в специальном реестре ломбарда.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2418,69 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2411,43 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2394,50 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 797,37 грн/грамм.

375 проба: 897,94 грн/грамм.

500 проба: 1197,25 грн/грамм.

583 проба: 1395,99 грн/грамм.

585 проба: 1400,78 грн/грамм.

750 проба: 1795,88 грн/грамм.

900 проба: 2155,05 грн/грамм.

916 проба: 2193,36 грн/грамм.

925 проба: 2293,93 грн/грамм.

999 проба: 2392,11 грн/грамм.

999,9 проба: 2394,26 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 795 грн/грамм.

375 проба: 951,55 грн/грамм.

500 проба: 1257,41 грн/грамм.

583 проба: 1504,86 грн/грамм.

585 проба: 1508,13 грн/грамм.

750 проба: 1936,09 грн/грамм.

900 проба: 2305,6 грн/грамм.

916 проба: 2348,07 грн/грамм.

958 проба: 2446,28 грн/грамм.

999 проба: 2 500 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, алюминия и чермета в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, латуни и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине.