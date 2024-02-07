Ціна за 1 г золота в Україні станом на 7 лютого 2024 року

Золотий зливок. Фото: wsj.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє дуже важливу роль у світовій економіці з кількох причин. По-перше, це засіб збереження капіталу, що захищає заощадження від інфляції та фінансових потрясінь. Крім того, золото є резервним активом для урядів та центральних банків, а також використовується у промисловості, включаючи електроніку, медичні прилади та ювелірні вироби. Здавання золота в ломбарди — це швидкий спосіб отримати гроші в потрібний момент.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у лютому.

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Цікаві факти про золото

Багато геологів вважають, що більшість золота Землі має позаземне походження. На думку вчених майже все золото Землі прибуло сюди під час метеоритних дощів понад два мільярди років тому. Метеорити формувалися внаслідок вибухів масивних зірок. Згідно з цією гіпотезою, золото та інші дорогоцінні метали утворилися в процесі цих катастрофічних вибухів. Також вважається, що на Землю потрапили різні елементи, включаючи залізо та кремній завдяки цьому механізму.

Символ "Au", що використовується для позначення золота у хімічній таблиці елементів, походить від латинського слова "aurum". Це слово має коріння у давньогрецькому слові aurē, що означає "світанок". У давнину золото було асоційовано зі світанком та сонячним світлом через його блиск і яскравість. Назва "aurum" в латині використовувалося для позначення не тільки золота, але і явища світанку або сонця, що сходить.

Золото вважається пластичним елементом: з однієї унції золота можна отримати лист площею 300 квадратних футів. Така висока пластичність золота дозволяє створювати дуже тонкі листи, які можуть бути майже прозорими. Завдяки цій особливості, дуже тонкі листи золота можуть мати зеленувато-синій відтінок, оскільки золото сильно відбиває червоні та жовті кольори.

За всю історію людства вдалось видобути приблизно 187 тисяч тонн золота, а загальний обсяг розвіданих запасів становить близько 244 тисяч тонн. Дивовижна стійкість цього металу до впливу навколишнього середовища, а також його здатність до переробки дозволили зберігати цей метал протягом тисячоліть.

Золото є одним із найрідкісніших елементів на планеті. Його вміст у земній корі становить лише близько 4 частин на мільярд, що у 20 разів менше, ніж вміст свинцю, та у 400 разів менше, ніж вміст міді. Наприклад, вміст заліза у земній корі становить близько 5%, а алюмінію — 8%.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Ломбарди в Україні надають свої послуги кожній повнолітній особі, яка бажає отримати позику, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або хоче просто продати їх. Однак ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони засновані виключно на вартості металу, без урахування оплати праці ювеліра, який створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але в оцінці враховується лише вага золота. Проба на виробі не має великого значення, оскільки співробітники ломбарду проводять перевірку якості металу на місці.

Майже всі золоті вироби можуть бути здані в ломбард, за винятком декількох категорій, таких як золото у вигляді самородків, зубопротези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів.

Перед відвідинами ломбарду корисно врахувати кілька рекомендацій. Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, попередьте про це заздалегідь, щоб отримати вигіднішу пропозицію. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото в різних ломбардах можуть відрізнятися, тому перед продажем рекомендується порівняти пропозиції різних установ. І не забудьте взяти з собою паспорт для підтвердження повноліття та реєстрації у спеціальному реєстрі ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2418,69 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2411,43 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2394,50 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 797,37 грн/грам.

375 проба: 897,94 грн/грам.

500 проба: 1197,25 грн/грам.

583 проба: 1395,99 грн/грам.

585 проба: 1400,78 грн/грам.

750 проба: 1795,88 грн/грам.

900 проба: 2155,05 грн/грам.

916 проба: 2193,36 грн/грам.

925 проба: 2293,93 грн/грам.

999 проба: 2392,11 грн/грам.

999,9 проба: 2394,26 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 795 грн/грам.

375 проба: 951,55 грн/грам.

500 проба: 1257,41 грн/грам.

583 проба: 1504,86 грн/грам.

585 проба: 1508,13 грн/грам.

750 проба: 1936,09 грн/грам.

900 проба: 2305,6 грн/грам.

916 проба: 2348,07 грн/грам.

958 проба: 2446,28 грн/грам.

999 проба: 2 500 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, алюмінію та чормету в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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