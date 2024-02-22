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Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в феврале

22 февраля 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 22 февраля 2024 года
Слитки золота. Фото: REUTERS/Yuriko Nakao
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Золото уже долгое время остается одной из самых стабильных инвестиционных возможностей и его цена продолжает подниматься на фоне геополитических турбулентностей и экономической нестабильности. Сдать золото в ломбард может быть выгодным решением для нуждающихся в временной финансовой поддержке, не желая отказываться от владения ценным металлом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в феврале.

Интересные факты о золоте

Золото является одним из самых крепких металлов. Одна золотая унция может быть растянута на тонкую нить длиной более 50 метров.

Золото является химически стойким металлом, не реагирующим с большинством веществ. Это означает, что оно не портится со временем и почти не подвергается влиянию атмосферных условий.

Золото используется в большом количестве электронных устройств, так как оно является отличным проводником электрического тока и очень устойчиво к окислению.

Золото было использовано как средство обмена и хранения богатства еще с давних времен. Это металл, который всегда обладал высокой ценностью в разных цивилизациях.

Золото используется в космической промышленности для создания тонких пленок, предохраняющих оборудование от воздействия космического вакуума и высоких температур.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Золото можно сдать в ломбард по текущей рыночной стоимости, которая определяется на основе количества и качества металла. Наиболее выгодно сдавать золото в ломбард, когда его цена на рынке самая высокая. Некоторые ломбарды могут учитывать дополнительные факторы, такие как текущий спрос на золото и общая экономическая ситуация, что может повлиять на конечную цену, по которой вы можете сдать золото.

Чтобы максимизировать прибыль от сдачи золота в ломбард, важно учитывать стоимость обработки и комиссионные, которые могут быть применены ломбардом. Также следует помнить, что цены на золото могут меняться каждый день, поэтому следует быть в курсе последних трендов на рынке перед тем, как сдавать этот металл в ломбард.

Цены на золото в Украине по состоянию на 22 февраля

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 2482,22 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества — 2474,77 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 2257,40 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба — 818,31 грн/грамм.
  • 375 проба — 921,53 грн/грамм.
  • 500 проба — 1 228,70 грн/грамм.
  • 583 проба — 1 432,66 грн/грамм.
  • 585 проба — 1 437,58 грн/грамм.
  • 750 проба — 1 843,05 грн/грамм.
  • 900 проба — 2 211,66 грн/грамм.
  • 916 проба — 2 250,98 грн/грамм.
  • 958 проба — 2 354,19 грн/грамм.
  • 999 проба — 2 454,94 грн/грамм.
  • 999,9 проба — 2 457,15 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба — 810 грн/грамм.
  • 375 проба — 905 грн/грамм.
  • 500 проба — 993 грн/грамм.
  • 583 проба — 1 115 грн/грамм.
  • 585 проба — 1 280 грн/грамм.
  • 750 проба — 1 407 грн/грамм.
  • 900 проба — 1 622 грн/грамм.
  • 916 проба — 1 809 грн/грамм.
  • 958 проба — 1 949 грн/грамм.
  • 999 проба — 2 048 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать.

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