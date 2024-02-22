Ціна за 1 г золота в Україні станом на 22 лютого 2024 року

Зливки золота. Фото: REUTERS/Yuriko Nakao

Золото вже тривалий час залишається однією з найстабільніших інвестиційних можливостей, і його ціна продовжує підніматися на фоні геополітичних турбулентностей та економічної нестабільності. Здати золото в ломбард може бути вигідним рішенням для тих, хто потребує тимчасової фінансової підтримки, не бажаючи відмовлятися від володіння цінним металом.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у лютому.

Цікаві факти про золото

Золото є одним з найміцніших металів. Одна унція золота може бути розтягнута на тонку нитку довжиною більше 50 метрів.

Золото є хімічно стійким металом, який не реагує з більшістю речовин. Це означає, що воно не псується з часом і майже не зазнає впливу атмосферних умов.

Золото використовується у великій кількості електронних пристроїв, оскільки воно є відмінним провідником електричного струму і дуже стійким до окислення.

Золото було використане як засіб обміну та зберігання багатства ще з давніх часів. Це метал, який завжди мав високу цінність у різних цивілізаціях.

Золото використовується в космічній промисловості для створення тонких плівок, що захищають обладнання від впливу космічного вакууму та високих температур.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Золото можна здати у ломбард за його поточною ринковою вартістю, яка визначається на основі кількості та якості металу. Найбільш вигідно здавати золото у ломбард, коли його ціна на ринку найвища. Деякі ломбарди можуть також враховувати додаткові фактори, такі як поточний попит на золото та загальна економічна ситуація, що може вплинути на кінцеву ціну, за якою ви можете здати золото.

Щоб максимізувати прибуток від здачі золота у ломбард, важливо враховувати також вартість обробки та комісійні, які можуть бути застосовані ломбардом. Також слід пам'ятати, що ціни на золото можуть змінюватися щодня, тому варто бути в курсі останніх трендів на ринку перед тим, як здавати цей метал у ломбард.

Ціни на золото в Україні станом на 22 лютого

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 2482,22 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості — 2474,77 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів — 2257,40 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба — 818,31 грн/грам.

375 проба — 921,53 грн/грам.

500 проба — 1 228,70 грн/грам.

583 проба — 1 432,66 грн/грам.

585 проба — 1 437,58 грн/грам.

750 проба — 1 843,05 грн/грам.

900 проба — 2 211,66 грн/грам.

916 проба — 2 250,98 грн/грам.

958 проба — 2 354,19 грн/грам.

999 проба — 2 454,94 грн/грам.

999,9 проба — 2 457,15 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба — 810 грн/грам.

375 проба — 905 грн/грам.

500 проба — 993 грн/грам.

583 проба — 1 115 грн/грам.

585 проба — 1 280 грн/грам.

750 проба — 1 407 грн/грам.

900 проба — 1 622 грн/грам.

916 проба — 1 809 грн/грам.

958 проба — 1 949 грн/грам.

999 проба — 2 048 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.