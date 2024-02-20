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Цены рекордно упали — какие продукты стоят дешевле в феврале

20 февраля 2024 14:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены в феврале – какие продукты стремительно дешевеют в магазинах
Продукты в магазине. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В украинских супермаркетах рекордно снижаются цены на продукты, которые наиболее подорожали во время войны. Речь идет о гречке и рисе.

Об этом свидетельствуют мониторинговые данные портала Мinfin.

Стоимость риса в феврале

Согласно проанализированной динамике цен в крупнейших торговых сетях страны, по состоянию на 20 февраля длинный рис, который в январе стоил в среднем 76,19 грн/кг, сейчас продается на 20 гривен меньше. Килограмм реализуют в среднем по 58,80 грн/кг. Дешевле всего стоит в сети Metro — 46,90 грн/кг.

Упали цены также на круглый рис. Месяц назад стоил в среднем 84,24 грн/кг, а в феврале цена опустилась до 67,25 грн/кг. В Metro наиболее выгодная цена — 47,30 грн/кг.

Длинный пропаренный рис несколько прибавил в стоимости — в январе стоил 64,45 грн/кг, а в феврале — 66,27 грн/кг. Однако в Metro крупу можно приобрести за 49,90 грн/кг.

 

рис
Источник: Минфин

Ценники на гречневую крупу

Более года назад гречка была рекордсменом по дороговизне среди продуктов. В условиях резкого дефицита цена подскочила до 100 грн/кг и выше. После сбора нового урожая цены постепенно начали снижаться. Сейчас в большинстве магазинов крупа стоит менее 30 грн/кг.

В среднем цена в феврале на гречку составляет 27,42 грн/кг, а в январе было 28,89 грн/кг. Дешевле всего продают в Auchan — 22 грн/кг. Однако спроса на крупу, как в начале войны, нет.

 

гречка
Источник: Минфин

Прогнозы экспертов

Как заявил заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, поскольку в Украине в течение прошлого года активно снижались цены на гречку из-за более чем достаточного объема предложения на рынке и такая тенденция вредила рентабельности выращивания этой культуры, аграрии планируют в 2024 году выровнять ситуацию, сократив площади посевов гречки. Благодаря такому искусственному дефициту ожидается, что доходы несколько вырастут.

В 2023 году в Украине аграрии собрали рекордный урожай — до 220 тысяч тонн, что почти вдвое больше годового потребления внутри страны. Им пришлось экспортировать часть урожая в страны еврозоны, чтобы компенсировать расходы.

Что еще стоит знать

Напомним, Новини.LIVE проанализировали цены на молочные продукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году по сравнению с концом 2023 года.

Также мы анализировали динамику изменения стоимости овощей в феврале 2024 года. В феврале продолжилось удорожание практически всех видов овощей, представленных на полках отечественных магазинов.

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