Ціни у лютому — які продукти стрімко дешевшають у магазинах

Продукти у магазині. Фото: Unsplush

В українських супермаркетах рекордно знижуються ціни на продукти, які найбільше подорожчали під час війни. Йдеться про гречку та рис.

Про це свідчать моніторингові дані порталу Мinfin.

Вартість рису у лютому

Згідно з проаналізованою динамікою цін у найбільших торгових мережах країни, станом на 20 лютого довгий рис, який у січні коштував у середньому 76,19 грн/кг, зараз продають на близько 20 гривень менше. Кілограм реалізують у середньому за 58,80 грн/кг. Найдешевше коштує у мережі Metro — 46,90 грн/кг.

Впали ціни також на круглий рис. Місяць тому коштував у середньому 84,24 грн/кг, а в лютому ціна опустилась до 67,25 грн/кг. У Metro найбільш вигідна ціна — 47,30 грн/кг.

Довгий пропарений рис дещо додав у вартості — у січні коштував 64,45 грн/кг, а в лютому — 66,27 грн/кг. Проте у Metro крупу можна придбати за 49,90 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Цінники на гречану крупу

Понад рік тому гречка була рекордсменом за дорожнечею з-поміж продуктів. В умовах різкого дефіциту ціна підскочила до 100 грн/кг і вище. Після збору нового врожаю ціни поволі почали знижуватися. Зараз у більшості магазинів крупа коштує менше 30 грн/кг.

У середньому ціна у лютому на гречку становить 27,42 грн/кг, а в січні — 28,89 грн/кг. Найдешевше продають в Auchan — 22 грн/кг. Проте попиту на крупу, як на початку війни, немає.

Джерело: Мінфін

Прогнози експертів

Як заявив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, оскільки в Україні протягом минулого року активно знижувалися ціни на гречку через більш ніж достатній обсяг пропозиції на ринку і така тенденція шкодила рентабельності вирощування цієї культури, аграрії планують у 2024 році вирівняти ситуацію, скоротивши площі посівів гречки. Завдяки такому штучному дефіциту очікують, що доходи дещо зростуть.

У 2023 році в Україні аграрії зібрали рекордний урожай — до 220 тисяч тонн, що майже вдвічі більше за річне споживання всередині країни. Їм довелося експортувати частину врожаю у країни єврозони, щоб компенсувати витрати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували ціни на молочні продукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році порівняно з кінцем 2023 року.

Також ми аналізували динаміку зміни вартості овочів у лютому 2024 року. у лютому продовжилось здорожчання практично всіх видів овочів, які представлені на полицях вітчизняних магазинів.