Выплаты ВПЛ — в Раде планируют обновить правила поддержки переселенцев

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 марта 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет право на выплаты государственной помощи. Однако парламентарии предложили продлить выплату госпомощи переселенцам до отмены военного положения в стране.

Это прописано в законопроекте №10382, зарегистрированном Верховной Раде.

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Такую инициативу предложил в парламенте член Комитета ВРУ по правам человека, замглавы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

Законопроект о сохранении выплат пособия на проживание для переселенцев предусматривает продление выплат в размерах:

3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. гривен — для других лиц.

По его убеждению, выплату помощи внутренним переселенцам необходимо продолжить до завершения военного положения и интеграции переселенцев в новые общины. Однако для продолжения выплат в ВПЛ не должно быть собственного жилья на подконтрольной территории, имущества и больших доходов.

Авторы законопроекта считают, что переселенцам нужно уделить время для адаптации на новом месте жительства и поиска достойной работы. Людям, потерявшим крышу над головой, переживают стресс, быстро наладить жизнь на новом месте нелегко. Поэтому в парламенте считают, что выплату пособий необходимо продлить до конца военного положения.

"Мы предложили, чтобы выплаты производились до окончания военного положения или до достижения должного уровня интеграции ВПЛ в новых общинах", — сообщил нардеп.

Однако в некоторых случаях переселенцам откажут в выплате пособия даже по новому проекту. Это произойдет в следующем:

если человек вернулся домой, на временно оккупированную территорию/зону боевых действий;

уехал за пределы страны без уважительных причин;

есть жилье свыше 25 кв. м на семью или от 13,65 кв. м на человека;

является участником программы "єОселя";

получает компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье в рамках программы есть ''єВідновлення'';

есть высокая и стабильная зарплата, предусматривающая более 14,2 тыс. гривен среднемесячного дохода на человека;

покупка автомобиля;

покупка объектов недвижимости;

большой объем денег на депозите.

Что еще стоит знать

Напомним, пострадавшие от ракетных обстрелов в Киеве 7 февраля 2024 могут получить финансовую помощь от гуманитарной организации Acted. Речь идет о 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что в Киеве будут выплачивать единовременную денежную помощь мобилизованным. Речь идет о 30 тысячах гривен, которые могут получить те граждане, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года. Единовременная выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.