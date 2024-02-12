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В Раде планируют обновить правила выплат переселенцам — что предлагают

12 февраля 2024 09:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выплаты ВПЛ — в Раде планируют обновить правила поддержки переселенцев
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 марта 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет право на выплаты государственной помощи. Однако парламентарии предложили продлить выплату госпомощи переселенцам до отмены военного положения в стране.

Это прописано в законопроекте №10382, зарегистрированном Верховной Раде.

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Такую инициативу предложил в парламенте член Комитета ВРУ по правам человека, замглавы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

Законопроект о сохранении выплат пособия на проживание для переселенцев предусматривает продление выплат в размерах:

  • 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. гривен — для других лиц.

По его убеждению, выплату помощи внутренним переселенцам необходимо продолжить до завершения военного положения и интеграции переселенцев в новые общины. Однако для продолжения выплат в ВПЛ не должно быть собственного жилья на подконтрольной территории, имущества и больших доходов.

Авторы законопроекта считают, что переселенцам нужно уделить время для адаптации на новом месте жительства и поиска достойной работы. Людям, потерявшим крышу над головой, переживают стресс, быстро наладить жизнь на новом месте нелегко. Поэтому в парламенте считают, что выплату пособий необходимо продлить до конца военного положения.

"Мы предложили, чтобы выплаты производились до окончания военного положения или до достижения должного уровня интеграции ВПЛ в новых общинах", — сообщил нардеп.

Однако в некоторых случаях переселенцам откажут в выплате пособия даже по новому проекту. Это произойдет в следующем:

  • если человек вернулся домой, на временно оккупированную территорию/зону боевых действий;
  • уехал за пределы страны без уважительных причин;
  • есть жилье свыше 25 кв. м на семью или от 13,65 кв. м на человека;
  • является участником программы "єОселя";
  • получает компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье в рамках программы есть ''єВідновлення'';
  • есть высокая и стабильная зарплата, предусматривающая более 14,2 тыс. гривен среднемесячного дохода на человека;
  • покупка автомобиля;
  • покупка объектов недвижимости;
  • большой объем денег на депозите.

Что еще стоит знать

Напомним, пострадавшие от ракетных обстрелов в Киеве 7 февраля 2024 могут получить финансовую помощь от гуманитарной организации Acted. Речь идет о 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что в Киеве будут выплачивать единовременную денежную помощь мобилизованным. Речь идет о 30 тысячах гривен, которые могут получить те граждане, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года. Единовременная выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

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ВПЛ
деньги

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