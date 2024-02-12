Выплаты ВПЛ — в Раде планируют обновить правила поддержки переселенцев

В Раде планируют обновить правила выплат переселенцам — что предлагают
С 1 марта 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет право на выплаты государственной помощи. Однако парламентарии предложили продлить выплату госпомощи переселенцам до отмены военного положения в стране.
Это прописано в законопроекте №10382, зарегистрированном Верховной Раде.
Подробнее об инициативе помощи ВПО
Такую инициативу предложил в парламенте член Комитета ВРУ по правам человека, замглавы фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.
Законопроект о сохранении выплат пособия на проживание для переселенцев предусматривает продление выплат в размерах:
- 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 тыс. гривен — для других лиц.
По его убеждению, выплату помощи внутренним переселенцам необходимо продолжить до завершения военного положения и интеграции переселенцев в новые общины. Однако для продолжения выплат в ВПЛ не должно быть собственного жилья на подконтрольной территории, имущества и больших доходов.
Авторы законопроекта считают, что переселенцам нужно уделить время для адаптации на новом месте жительства и поиска достойной работы. Людям, потерявшим крышу над головой, переживают стресс, быстро наладить жизнь на новом месте нелегко. Поэтому в парламенте считают, что выплату пособий необходимо продлить до конца военного положения.
"Мы предложили, чтобы выплаты производились до окончания военного положения или до достижения должного уровня интеграции ВПЛ в новых общинах", — сообщил нардеп.
Однако в некоторых случаях переселенцам откажут в выплате пособия даже по новому проекту. Это произойдет в следующем:
- если человек вернулся домой, на временно оккупированную территорию/зону боевых действий;
- уехал за пределы страны без уважительных причин;
- есть жилье свыше 25 кв. м на семью или от 13,65 кв. м на человека;
- является участником программы "єОселя";
- получает компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье в рамках программы есть ''єВідновлення'';
- есть высокая и стабильная зарплата, предусматривающая более 14,2 тыс. гривен среднемесячного дохода на человека;
- покупка автомобиля;
- покупка объектов недвижимости;
- большой объем денег на депозите.
Что еще стоит знать
Напомним, пострадавшие от ракетных обстрелов в Киеве 7 февраля 2024 могут получить финансовую помощь от гуманитарной организации Acted. Речь идет о 10,8 тыс. грн.
Также мы писали, что в Киеве будут выплачивать единовременную денежную помощь мобилизованным. Речь идет о 30 тысячах гривен, которые могут получить те граждане, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года. Единовременная выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.
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