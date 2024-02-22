Украина и МВФ могут заключить соглашение о выплате 900 млн долларов, — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: president.gov.ua

Украина приближается к заключению соглашения с Международным валютным фондом по выплате 900 млн долларов по кредиту в размере 15,6 млрд долларов за четырехлетним соглашением EFF. Договоренности связаны с остановкой помощи от США.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 21 февраля.

Выплата Украине от МВФ

Издание отмечает, что представители Украины и МВФ намерены достичь соглашения уже в четверг, 22 февраля, но его еще предстоит утвердить исполнительным советом МВФ. Выплата будет рассматриваться как альтернативный вариант, если США не смогут оказать помощь.

"Эта выплата станет первой из четырех, которые Украина ожидает в этом году, на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, что является частью программы для Украины, одобренной в 2023 году. Впервые МВФ предоставил ссуду стране, которая находится в состоянии войны", — добавили в издании.

Напомним, что глава МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила предоставление Украине 42 млрд долларов помощи. Она отметила экономические достижения нашей страны и необходимость предоставить такой финансовый пакет.

Также мы сообщали, что в Киев приезжала делегация МВФ для переговоров с украинскими властями и партнерами по третьему пересмотру программы расширенного финансирования EFF. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о результате переговоров, заявив, что в этом году Украина может получить от Международного валютного фонда 5,4 млрд долларов.