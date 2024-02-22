Україна та МВФ можуть укласти угоду про виплату 900 млн доларів, — Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський та голова МВФ Кристаліна Георгієва. Фото: president.gov.ua

Україна наближається до укладення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо виплати 900 млн доларів із кредиту в розмірі 15,6 млрд доларів за чотирирічною угодою EFF. Домовленості пов'язані з зупинкою допомоги від США.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 21 лютого.

Виплата Україні від МВФ

Видання зазначає, що представники України та МВФ мають намір досягти угоди вже в четвер, 22 лютого, але її ще треба затвердити виконавчою радою МВФ. Виплата буде розглядатися як альтернативний варіант у разі, якщо США не зможуть надати допомогу.

"Ця виплата стане першою з чотирьох, які Україна очікує цьогоріч, на загальну суму 5,4 мільярда доларів, що є частиною програми для України, схваленої у 2023 році. Вперше МВФ надав позику країні, яка перебуває у стані війни", — додали в виданні.

Нагадаємо, що голова МВФ Крісталіна Георгієва позитивно оцінила надання Україні 42 млрд доларів допомоги. Вона наголосила на економічних досягненнях нашої країни та на необхідності надати такий фінансовий пакет.

Також ми повідомляли, що до Києва приїжджала делегація МВФ для переговорів з українською владою та партнерами щодо третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про результат перемовин, заявивши, що цьогоріч Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів.