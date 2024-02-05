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Украинкам предоставят помощь по беременности и родам — какие суммы в 2024 году

5 февраля 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты по беременности и родам — кто и сколько получит в 2024 году
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году государство продолжит оказывать все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.

Об этом проинформировали в Министерстве социальной политики.

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Как отмечают в Министерстве, денежную поддержку будут оказывать:

  • матерям, самостоятельно воспитывающим ребенка;
  • многодетным семьям;
  • на детей с инвалидностью и детей-сирот.

На такую помощь смогут рассчитывать студентки, женщины-военнослужащие,
женщины, уволенные с работы из-за ликвидации предприятия или учреждения, женщины-предприниматели, безработные.

Каждой из соответствующих категорий женщин предоставят следующие выплаты:

  • студенткам, аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторкам — в размере месячной стипендии;
  • военнослужащим — доля в 100% денежного довольствия;
  • лицам, уволенным с работы из-за ликвидации предприятия — 100% от объема среднемесячного дохода;
  • безработным, зарегистрированным в центре занятости— доля в 100% суммы минимальной выплаты по безработице,
  • неработающим женщинам и предпринимателям — доля в 25% от месячного прожиточного минимума.

Как получить финансовую помощь

Помощь по беременности и родам назначают органы соцзащиты населения по месту жительства или по месту основной службы (для женщин-военных/полицейских/служащих органов гражданской защиты).

Для того, чтобы оформить такой вид финансовой помощи, необходимо предоставить:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • идентификационный код;
  • справку из банка об открытии счета для соцвыплат;
  • информацию о медвыводах (номер записи в Реестре медвыводов в категории "Беременность и роды").

Также нужно подать одну из следующих справок:

  • с основного места службы или обучения (для военных, студентов);
  • ликвидационной комиссии (в случае увольнения с работы из-за ликвидации предприятия);
  • из центра занятости (для безработных женщин).

Больше о помощи

Напомним, защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тысяч гривен.

Также сообщалось о том, что жители трех регионов Украины могут рассчитывать на денежную помощь до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.

выплаты
финансовая помощь
Минсоцполитики
беременность
роды

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