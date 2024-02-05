Выплаты по беременности и родам — кто и сколько получит в 2024 году

Украинкам предоставят помощь по беременности и родам — какие суммы в 2024 году
В 2024 году государство продолжит оказывать все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.
Об этом проинформировали в Министерстве социальной политики.
Пособие по беременности и родам в 2024 году
Как отмечают в Министерстве, денежную поддержку будут оказывать:
- матерям, самостоятельно воспитывающим ребенка;
- многодетным семьям;
- на детей с инвалидностью и детей-сирот.
На такую помощь смогут рассчитывать студентки, женщины-военнослужащие,
женщины, уволенные с работы из-за ликвидации предприятия или учреждения, женщины-предприниматели, безработные.
Каждой из соответствующих категорий женщин предоставят следующие выплаты:
- студенткам, аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторкам — в размере месячной стипендии;
- военнослужащим — доля в 100% денежного довольствия;
- лицам, уволенным с работы из-за ликвидации предприятия — 100% от объема среднемесячного дохода;
- безработным, зарегистрированным в центре занятости— доля в 100% суммы минимальной выплаты по безработице,
- неработающим женщинам и предпринимателям — доля в 25% от месячного прожиточного минимума.
Как получить финансовую помощь
Помощь по беременности и родам назначают органы соцзащиты населения по месту жительства или по месту основной службы (для женщин-военных/полицейских/служащих органов гражданской защиты).
Для того, чтобы оформить такой вид финансовой помощи, необходимо предоставить:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- идентификационный код;
- справку из банка об открытии счета для соцвыплат;
- информацию о медвыводах (номер записи в Реестре медвыводов в категории "Беременность и роды").
Также нужно подать одну из следующих справок:
- с основного места службы или обучения (для военных, студентов);
- ликвидационной комиссии (в случае увольнения с работы из-за ликвидации предприятия);
- из центра занятости (для безработных женщин).
Больше о помощи
Напомним, защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тысяч гривен.
Также сообщалось о том, что жители трех регионов Украины могут рассчитывать на денежную помощь до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.
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