Выплаты по беременности и родам — кто и сколько получит в 2024 году

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В 2024 году государство продолжит оказывать все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.

Об этом проинформировали в Министерстве социальной политики.

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Как отмечают в Министерстве, денежную поддержку будут оказывать:

матерям, самостоятельно воспитывающим ребенка;

многодетным семьям;

на детей с инвалидностью и детей-сирот.

На такую помощь смогут рассчитывать студентки, женщины-военнослужащие,

женщины, уволенные с работы из-за ликвидации предприятия или учреждения, женщины-предприниматели, безработные.

Каждой из соответствующих категорий женщин предоставят следующие выплаты:

студенткам, аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторкам — в размере месячной стипендии;

военнослужащим — доля в 100% денежного довольствия;

лицам, уволенным с работы из-за ликвидации предприятия — 100% от объема среднемесячного дохода;

безработным, зарегистрированным в центре занятости— доля в 100% суммы минимальной выплаты по безработице,

неработающим женщинам и предпринимателям — доля в 25% от месячного прожиточного минимума.

Как получить финансовую помощь

Помощь по беременности и родам назначают органы соцзащиты населения по месту жительства или по месту основной службы (для женщин-военных/полицейских/служащих органов гражданской защиты).

Для того, чтобы оформить такой вид финансовой помощи, необходимо предоставить:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

идентификационный код;

справку из банка об открытии счета для соцвыплат;

информацию о медвыводах (номер записи в Реестре медвыводов в категории "Беременность и роды").

Также нужно подать одну из следующих справок:

с основного места службы или обучения (для военных, студентов);

ликвидационной комиссии (в случае увольнения с работы из-за ликвидации предприятия);

из центра занятости (для безработных женщин).

Больше о помощи

Напомним, защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тысяч гривен.

Также сообщалось о том, что жители трех регионов Украины могут рассчитывать на денежную помощь до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.