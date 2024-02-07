Пенсии и доплаты в 2024 году — кто из украинцев получит дополнительно 850 грн

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

Украинским пенсионерам обещают продолжить предоставление денежных выплат от Всемирной продовольственной программы ООН в 2024 году. Размер помощи будут вычисляться по простой формуле и для каждого будет индивидуальным.

Об этом говорится в сообщении правительства.

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Доплаты к пенсиям от ООН

Как отмечается, Министерство социальной политики продолжит выплачивать помощь в этом году от ООН.

Соответствующая инициатива должна охватить 350 тысяч человек с инвалидностью. Точные суммы будут зависеть от размера пенсионных выплат гражданина.

В течение трех месяцев денежную поддержку будут оказывать лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые:

получают менее 3,25 тыс. грн социальных выплат от государства;

не имеют помощи от других международных организаций;

не получают выплаты для ВПЛ (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, определенных Минреинтеграции).

На какие суммы доплат можно рассчитывать

Четкого размера денежной доплаты к пенсии нет. Ведь вычисляют по формуле:

из суммы в 3,25 тыс. гривен отнимают размер пенсии — получают разницу.

Таким образом, полученная разница и будет являться суммой помощи. В то же время, доплата не может быть менее 100 гривен.

Например, если человек получал 2,4 тыс. гривен, то размер доплаты будет равен 850 гривен. В то же время, если сумма пенсии составляет 3 тыс. гривен, то размер доплаты от ООН будет равен 250 гривен.

Соответствующие выплаты будут начисляться автоматически вместе с общей пенсией. Для этого специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

В реестрах, созданных ООН, Минсоцполитики и Пенсионным фондом, указаны для каждого пенсионера:

место регистрации гражданина;

размер пенсионной выплаты;

получение любых материальных пособий.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским пенсионерам законодательством предусмотрена ежемесячная доплата в 150 гривен. Известно кто может получить дополнительные средства в 2024 году.

Также мы писали, что в Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу для граждан пожилого возраста. В результате в 2028 году, чтобы выйти на пенсию, потребуют не менее 35 лет стажа, тогда как сейчас нужно иметь 31 год.