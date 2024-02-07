Пенсии и доплаты в 2024 году — кто из украинцев получит дополнительно 850 грн

Украинским пенсионерам доплатят до 850 грн — кому повезет
Украинским пенсионерам обещают продолжить предоставление денежных выплат от Всемирной продовольственной программы ООН в 2024 году. Размер помощи будут вычисляться по простой формуле и для каждого будет индивидуальным.
Об этом говорится в сообщении правительства.
Доплаты к пенсиям от ООН
Как отмечается, Министерство социальной политики продолжит выплачивать помощь в этом году от ООН.
Соответствующая инициатива должна охватить 350 тысяч человек с инвалидностью. Точные суммы будут зависеть от размера пенсионных выплат гражданина.
В течение трех месяцев денежную поддержку будут оказывать лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, которые:
- получают менее 3,25 тыс. грн социальных выплат от государства;
- не имеют помощи от других международных организаций;
- не получают выплаты для ВПЛ (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, определенных Минреинтеграции).
На какие суммы доплат можно рассчитывать
Четкого размера денежной доплаты к пенсии нет. Ведь вычисляют по формуле:
- из суммы в 3,25 тыс. гривен отнимают размер пенсии — получают разницу.
Таким образом, полученная разница и будет являться суммой помощи. В то же время, доплата не может быть менее 100 гривен.
Например, если человек получал 2,4 тыс. гривен, то размер доплаты будет равен 850 гривен. В то же время, если сумма пенсии составляет 3 тыс. гривен, то размер доплаты от ООН будет равен 250 гривен.
Соответствующие выплаты будут начисляться автоматически вместе с общей пенсией. Для этого специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
В реестрах, созданных ООН, Минсоцполитики и Пенсионным фондом, указаны для каждого пенсионера:
- место регистрации гражданина;
- размер пенсионной выплаты;
- получение любых материальных пособий.
Что еще стоит знать
Напомним, украинским пенсионерам законодательством предусмотрена ежемесячная доплата в 150 гривен. Известно кто может получить дополнительные средства в 2024 году.
Также мы писали, что в Украине ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу для граждан пожилого возраста. В результате в 2028 году, чтобы выйти на пенсию, потребуют не менее 35 лет стажа, тогда как сейчас нужно иметь 31 год.
Читайте Новини.LIVE!