Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Українським пенсіонерам доплатять до 850 грн — кому пощастить arrow

Українським пенсіонерам доплатять до 850 грн — кому пощастить

7 лютого 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії та доплати у 2024 році — хто з українців отримає додатково 850 грн
Жінка похилого віку. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українським пенсіонерам обіцяють продовжити надання грошових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році. Розмір допомоги вираховуватимуть за простою формулою і для кожного буде індивідуальним.

Про це йдеться у повідомленні уряду.

Читайте також:

Доплати до пенсій від ООН

Як зазначається, Міністерство соціальної політики продовжить цьогоріч виплачувати допомогу від ООН.

Відповідна ініціатива має охопити 350 тис. людей з інвалідністю. Точні суми будуть залежати від розміру пенсійної виплати громадянина.

Упродовж трьох місяців грошову підтримку надаватимуть особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які:

  • отримують менше 3,25 тис. грн соціальних виплат від держави;
  • не мають допомогу від інших міжнародних організацій;
  • не отримують виплати для ВПО (за винятком тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначений Мінреінтеграції).

На які суми доплат можна розраховувати

Чіткого розміру грошової доплати до пенсії немає. Адже вираховують за такою формулою:

  • від суми у 3,25 тис. гривень віднімають розмір пенсії — отримують різницю.

Таким чином, отримана різниця і буде сумою допомоги. Водночас, доплата не може бути меншою за 100 гривень.

Наприклад, якщо людина отримувала 2,4 тис. гривень, то розмір доплати дорівнюватиме 850 гривень. Водночас, якщо сума пенсії становить 3 тис. гривень, то розмір доплати від ООН буде дорівнювати 250 гривень.

Відповідні виплати будуть нараховувати автоматично разом із загальною пенсією. Для цього спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

У реєстрах, створених ООН, Мінсоцполітики та Пенсійним фондом вказані для кожного пенсіонера:

  • місце реєстрації громадянина;
  • розмір пенсійної виплати;
  • отримання будь-яких матеріальних допомог.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським пенсіонерам законодавством передбачена щомісячна доплата у 150 гривень. Відомо, хто може отримати додаткові кошти у 2024 році.

Також ми писали, що в Україні щороку стають жорсткіші вимоги до страхового стажу для громадян літнього віку. У результаті у 2028 році, щоб вийти на пенсію, вимагатимуть щонайменше 35 років стажу, тоді як зараз потрібно мати 31 рік.

виплати
пенсії
ООН
ПФУ
пенсіонери
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі