Пенсії та доплати у 2024 році — хто з українців отримає додатково 850 грн

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Українським пенсіонерам обіцяють продовжити надання грошових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН у 2024 році. Розмір допомоги вираховуватимуть за простою формулою і для кожного буде індивідуальним.

Про це йдеться у повідомленні уряду.

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Доплати до пенсій від ООН

Як зазначається, Міністерство соціальної політики продовжить цьогоріч виплачувати допомогу від ООН.

Відповідна ініціатива має охопити 350 тис. людей з інвалідністю. Точні суми будуть залежати від розміру пенсійної виплати громадянина.

Упродовж трьох місяців грошову підтримку надаватимуть особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які:

отримують менше 3,25 тис. грн соціальних виплат від держави;

не мають допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримують виплати для ВПО (за винятком тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначений Мінреінтеграції).

На які суми доплат можна розраховувати

Чіткого розміру грошової доплати до пенсії немає. Адже вираховують за такою формулою:

від суми у 3,25 тис. гривень віднімають розмір пенсії — отримують різницю.

Таким чином, отримана різниця і буде сумою допомоги. Водночас, доплата не може бути меншою за 100 гривень.

Наприклад, якщо людина отримувала 2,4 тис. гривень, то розмір доплати дорівнюватиме 850 гривень. Водночас, якщо сума пенсії становить 3 тис. гривень, то розмір доплати від ООН буде дорівнювати 250 гривень.

Відповідні виплати будуть нараховувати автоматично разом із загальною пенсією. Для цього спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

У реєстрах, створених ООН, Мінсоцполітики та Пенсійним фондом вказані для кожного пенсіонера:

місце реєстрації громадянина;

розмір пенсійної виплати;

отримання будь-яких матеріальних допомог.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським пенсіонерам законодавством передбачена щомісячна доплата у 150 гривень. Відомо, хто може отримати додаткові кошти у 2024 році.

Також ми писали, що в Україні щороку стають жорсткіші вимоги до страхового стажу для громадян літнього віку. У результаті у 2028 році, щоб вийти на пенсію, вимагатимуть щонайменше 35 років стажу, тоді як зараз потрібно мати 31 рік.