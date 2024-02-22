Льготы и субсидии — украинцы имеют право на выплату недополученной помощи

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, кто вправе потребовать выплаты недополученных льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Законодательством предусмотрен механизм выплаты суммы назначенной помощи в случае смерти ее получателя.

О том, как действовать в такой ситуации, рассказали в ПФУ.

Кто может получить невыплаченные льготы и субсидии

Как отмечают в Пенсионном фонде, по правилам недополученные средства назначенной жилищной субсидии или льготы должны начислить другому члену домохозяйства.

Соответствующий вопрос регулирует пункт третий Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного правительственным постановлением №848 от 21.10.1995 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставления сжиженного газа, твердого и жидкого печного быта".

В ПФУ отметили, что в случае смерти получателя субсидии или льготы суммы назначенной, однако не выплаченной помощи, государство выплачивает кому-то из семьи.

Как получить невыплаченную помощь

В связи со смертью получателя жилищной субсидии кто-то из членов домохозяйства должен обратиться с соответствующим заявлением в органы Пенсионного фонда. Однако это нужно сделать в четко отведенный срок, по истечении которого он может потерять право на получение соответствующей помощи.

Так, человек должен прийти в ПФУ в течение трех месяцев после смерти получателя. Члены семьи умершего, на которые также распространялись льготы, могут получить невыплаченные средства на основании письменного обращения в фонд. Также необходимо предоставить некоторые документы к заявлению о выплате недополученной жилищной субсидии или льготы:

копию свидетельства о смерти получателя субсидий/льгот;

реквизиты банковского счета заявителя.

Специалисты ПФУ после получения информации о лицах, которым не была выплачена жилищная субсидия в связи со смертью получателя, сформируют реестры новых получателей пособия в текущем месяце для выплаты в наличной форме, прибавив к ним суммы невыплаченной субсидии/льготы.

Таким образом, члены домохозяйства, которому назначена помощь, и куда входил умерший, получат невыплаченные жилищные субсидии в наличной форме в последующих периодах.

"Важно! Выплата по унаследованию сумм назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя субсидии или льготы законодательством не предусмотрена", — отметили в одном из управлений Пенсионного Фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить субсидию на коммуналку. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.

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