Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Украинцы имеют право на выплату недополученных льгот — что важно знать arrow

Украинцы имеют право на выплату недополученных льгот — что важно знать

22 февраля 2024 07:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Льготы и субсидии — украинцы имеют право на выплату недополученной помощи
Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, кто вправе потребовать выплаты недополученных льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Законодательством предусмотрен механизм выплаты суммы назначенной помощи в случае смерти ее получателя.

О том, как действовать в такой ситуации, рассказали в ПФУ.

Кто может получить невыплаченные льготы и субсидии

Как отмечают в Пенсионном фонде, по правилам недополученные средства назначенной жилищной субсидии или льготы должны начислить другому члену домохозяйства.

Соответствующий вопрос регулирует пункт третий Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного правительственным постановлением №848 от 21.10.1995 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставления сжиженного газа, твердого и жидкого печного быта".

В ПФУ отметили, что в случае смерти получателя субсидии или льготы суммы назначенной, однако не выплаченной помощи, государство выплачивает кому-то из семьи.

Как получить невыплаченную помощь

В связи со смертью получателя жилищной субсидии кто-то из членов домохозяйства должен обратиться с соответствующим заявлением в органы Пенсионного фонда. Однако это нужно сделать в четко отведенный срок, по истечении которого он может потерять право на получение соответствующей помощи.

Так, человек должен прийти в ПФУ в течение трех месяцев после смерти получателя. Члены семьи умершего, на которые также распространялись льготы, могут получить невыплаченные средства на основании письменного обращения в фонд. Также необходимо предоставить некоторые документы к заявлению о выплате недополученной жилищной субсидии или льготы:

  • копию свидетельства о смерти получателя субсидий/льгот;
  • реквизиты банковского счета заявителя.

Специалисты ПФУ после получения информации о лицах, которым не была выплачена жилищная субсидия в связи со смертью получателя, сформируют реестры новых получателей пособия в текущем месяце для выплаты в наличной форме, прибавив к ним суммы невыплаченной субсидии/льготы.

Таким образом, члены домохозяйства, которому назначена помощь, и куда входил умерший, получат невыплаченные жилищные субсидии в наличной форме в последующих периодах.

"Важно! Выплата по унаследованию сумм назначенной, но не выплаченной в связи со смертью получателя субсидии или льготы законодательством не предусмотрена", — отметили в одном из управлений Пенсионного Фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить субсидию на коммуналку. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.

Мы также писали, что в 2024 году государство продолжит оказывать все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.

коммунальные услуги
ЖКХ
финансовая помощь
льготы
субсидии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

Актуальное по теме