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Украинцы смогут использовать сертификат "єВідновлення" для покупки жилья по программе "єОселя"

22 февраля 2024 17:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
"єВідновлення" можно использовать с государственной программой "єОселя" — в Раде приняли закон
Люди возле разрушенного дома в Киеве. Фото: Emilio Morenatti/AP/picture alliance
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада Украины приняла закон о жилищных сертификатах "єВідновлення". Благодаря ему украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать сертификат "єВідновлення" для покупки дома по программе "єОселя".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

О чем идет речь в новом законе

Парламент Украины принял в целом закон №10208 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с запретом отчуждения объектов недвижимого имущества, приобретенных (в том числе проинвестированных/профинансированных) с использованием жилищного сертификата на приобретение о жилой недвижимости".

"Например, вы получили жилищный сертификат "єВідновлення" за уничтоженное жилье на 2 миллиона гривен. Однако квартира, которую хотите приобрести, дороже и стоит 3 миллиона. Раньше в таком случае нужно было сразу доплатить из собственных средств или выбрать дешевле жилье. Теперь можно часть суммы сделки покрыть сертификатом "єВідновлення", а на остальное взять кредит по государственной программе "єОселя" , — пояснил чиновник.

Кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, а для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, у кого нет собственного жилья — 7%.

"Если у вас из-за войны разрушено жилье, подавайте на "єВідновлення" через "Дію". Оставляйте в приложении заявку, чтобы зафиксировать повреждения и получить сертификат на новое. На ипотеку на жилье также подавайтесь через "Дію". Это быстро, удобно и человечно" , — добавил Федоров.

Как подать заявку на участие в программе "єОселя"

Украинцы могут подать заявку на участие в программе "Дія" и получить кредит на выгодных условиях на покупку жилья.

Кто может воспользоваться:

  • военные по контракту;
  • защитники Украины;
  • силовики члены их семей;
  • медики;
  • педагоги;
  • научные работники (в государственном и коммунальном секторах).

Для них предусмотрены максимально льготные условия ссуды — кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

Программа "єОселя" была запущена с октября 2022 года в рамках плана восстановления Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцы имеют возможность воспользоваться программой "єОселя", которая позволяет выгодно приобрести жилье. Несмотря на это не все граждане могут получить кредит. Однако вы можете самостоятельно увеличить свои шансы на это.

Мы также писали о том, что в Верховной Раде Украины было предложено определить категории людей, которые первыми получат компенсации за уничтоженное РФ жилье. Приоритетное право планируют предоставить некоторым категориям ВПЛ.

Верховная Рада
Дия
закон
недвижимость
жилье
єОселя
єВідновлення

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