"єВідновлення" можна використовувати з державною програмою "єОселя" — у Раді ухвалила закон

Люди біля зруйнованого будинку у Києві. Фото: Emilio Morenatti/AP/picture alliance

Верховна Рада України ухвалила закон про житлові сертифікати "єВідновлення". Завдяки йому українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі.

Про що йдеться у новому законі

Парламент України прийняв в цілому закон №10208 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із забороною відчуження об’єктів нерухомого майна, придбаних (у тому числі проінвестованих/профінансованих) з використанням житлового сертифіката на придбання об’єкта житлової нерухомості".

"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат "єВідновлення" за знищене житло на 2 мільйони гривень. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує 3 мільйони. Раніше в такому разі потрібно було відразу доплатити з власних коштів чи вибрати дешевше житло. Відтепер можна частину суми угоди покрити сертифікатом "єВідновлення", а на решту взяти кредит за державною програмою "єОселя", — пояснив посадовець.

Кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, учителів, медиків та науковців становить 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла — 7%.

"Якщо у вас через війну зруйновано житло, подавайтеся на "єВідновлення" через "Дію". Залишайте в застосунку заявку, щоб зафіксувати пошкодження й отримати сертифікат на нове. На іпотеку на житло також подавайтеся через "Дію". Це швидко, зручно і людяно", — додав Федоров.

Як подати заявку на участь у програмі "єОселя"

Українці можуть подати заявку на участь в програмі в "Дії" і отримати кредит на вигідних умовах на купівлю житла.

Хто може скористатися:

військові за контрактом;

захисники України;

силовики члени їхніх родин;

медики;

педагоги;

науковці (у державному та комунальному секторах).

Для них передбачені максимально пільгові умови позики — кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Програму "єОселя" було запущено із жовтня 2022 року у рамках плану відновлення України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що українці мають можливість скористатися програмою "єОселя", яка дозволяє вигідно придбати житло. Незважаючи на це, не всі громадяни можуть отримати кредит. Однак ви можете самостійно збільшити свої шанси на це.

Ми також писали про те, що у Верховній Раді України запропонували визначити категорії людей, які першими отримають компенсації за знищене РФ житло. Пріоритетне право планують надати деяким категоріям ВПО.