Помощь украинцам от ООН — как получить дополнительные денежные выплаты в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2024 года для части граждан Украины стала доступна дополнительная помощь. Теперь несколько сотен гривен в месяц могут получить некоторые лица с инвалидностью от Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом говорится в материалах "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Кто имеет право на дополнительную помощь

Согласно правилам программы ООН, претендовать на дополнительную помощь могут лица, которые:

проживают на территории Украины;

получают государственную социальную помощь для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

В то же время не будут иметь права на выплаты лица, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

в настоящее время получают международную денежную поддержку от международных организаций;

получают пособие на проживание ВПЛ (исключение для переселенцев, проживающих на территориях боевых действий).

Детали начисления помощи

Выплату соответствующей дополнительной финансовой помощи будут осуществлять в течение трех месяцев в размере, что определяется как разница между 3,25 тыс. грн и суммой полученной соцпомощи, однако не менее 100 грн.

В качестве примера, помощь от государства составляет 2,36 тыс. грн, а Всемирная продовольственная программа ООН предоставит дополнительно еще 889 грн.

Куда обратиться за помощью

Выплату дополнительной денежной помощи производят без специального обращения получателя соцпомощи, поскольку это станет возможно благодаря ряду госреестров. То есть дополнительные заявления для этого предоставлять не нужно.

Помощь гражданам, которые подпадают под критерии программы, будет начисляться непосредственно на банковские счета, а также доставляться по Укрпочте.

Больше о помощи

Напомним, часть граждан Украины имеет право на новое единовременное пособие от Cash For Refugees. Деньги могут получить некоторые жители Харьковской области.

Еще стартовал прием заявок на материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн на три месяца.