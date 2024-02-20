Допомога українцям від ООН — як отримати додаткові грошові виплати у 2024 році

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2024 року для частини громадян України стала доступна додаткова допомога. Тепер кількасот гривень на місяць можуть отримати деякі особи з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це йдеться у матеріалах "Юридичного порадника для ВПО" у соцмережі Facebook.

Хто має право на додаткову допомогу

Згідно з правилами програми ООН, претендувати на додаткову допомогу можуть особи, які:

проживають на території України;

отримують державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Водночас, не матимуть права на виплати особи, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях;

в цей час отримують міжнародну грошову підтримку від міжнародних організацій;

отримують допомогу на проживання ВПО (виняток для переселенців, які проживають на територіях бойових дій).

Деталі нарахування допомоги

Виплату відповідної додаткової фінансової допомоги здійснюватимуть упродовж трьох місяців у розмірі, що визначається як різниця між 3,25 тис. грн і сумою отриманої соцдопомоги, проте не менше ніж 100 грн.

Як приклад, допомога від держави становить 2,36 тис. грн, а Всесвітня продовольча програма ООН надасть додатково ще 889 грн.

Куди звернутися за допомогою

Виплату додаткової грошової допомоги здійснять без спеціального звернення отримувача соцдопомоги, оскільки це стане можливо завдяки низці держреєстрів. Тобто додаткових заяв для цього надавати не потрібно.

Допомогу громадянам, які підпадають під критерії програми, нараховуватимуть безпосередньо на банківські рахунки, а також доставлятимуть Укрпоштою.

Більше про допомогу

Нагадаємо, частина громадян України має право на нову одноразову грошову допомогу від Cash For Refugees. Гроші зможуть отримати деякі жителі Харківської області.

Ще стартувало приймання заявок на матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про виплату у 3,6 тис. грн на три місяці.