Повышение зарплаты — на сколько изменится оплата труда в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут рассчитывать на гарантированное повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Об этом сообщает пресс-служба Управления инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

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В сообщении говорится, что в прошлом году работодатели были освобождены от обязанности повышать зарплату работникам, но сейчас эта ответственность возвращается. Согласно закону, индексация денежных доходов населения исчисляется растущим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

"Итак, в текущем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется", — говорят в Гоструде.

На сколько вырастет зарплата в 2024 году

Согласно "Инфляционному отчету" Национального банка Украины, в 2024 году ожидается повышение реальной заработной платы украинцев.

В Украине средняя номинальная зарплата в 2023 г. выросла на 17,1%, а реальная, учитывая инфляцию, увеличилась на 3,5%. По прогнозу Нацбанка, в следующие три года заработные платы украинцев продолжат расти:

в 2024 году — на 16,2%;

в 2025 году — на 12%;

в 2026 — на 8,2%.

В 2024 году реальная зарплата должна увеличиться на 8,7%, в 2025-м — на 4,9%, а в 2026-м — на 2,7%. Самые большие изменения следует ожидать именно в этом году.

Ускорение темпов восстановления экономики с 2025 года стало ключевым фактором роста реальных зарплат. По прогнозам Национального банка, это будет способствовать дальнейшему повышению заработных плат, которые превысят довоенный уровень до конца 2025 года. Кроме того, этот процесс влияет на рост конкуренции за рабочую силу с иностранными работодателями.

Что еще нужно знать

Напомним, что Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что средства на нужды Вооруженных Сил Украины будут найдены. Это означает, что находящимся на передовой военным может быть повышено денежное обеспечение до 200 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что более 40% украинских компаний планируют до 30% повысить заработную плату своим работникам в 2024 году. В то же время, почти каждый пятый работодатель оставит зарплаты работников без изменений.