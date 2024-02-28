Підвищення зарплати — на скільки зміниться оплата праці у 2024 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Про це повідомляє пресслужба Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

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У повідомленні сказано, що у минулому році роботодавці були звільнені від обов’язку підвищувати зарплату працівникам, але зараз ця відповідальність повертається. Згідно з законом, індексація грошових доходів населення обчислюється зростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

"Отже, в поточному році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється", — кажуть у Держпраці.

На скільки зросте зарплата у 2024 році

Згідно з "Інфляційним звітом" Національного банку України, у 2024 році очікується підвищення реальної заробітної плати українців.

В Україні середня номінальна зарплата у 2023 році зросла на 17,1%, а реальна, враховуючи інфляцію, збільшилася на 3,5%. За прогнозом Нацбанку, в наступні три роки заробітні плати українців продовжать зростати:

у 2024 році — на 16,2%;

у 2025 році — на 12%;

у 2026 — на 8,2%.

У 2024 році реальна зарплата має збільшитись на 8,7%, у 2025-му — на 4,9%, а у 2026-му — на 2,7%. Найбільші зміни варто очікувати саме цього року.

Поскорення темпів відновлення економіки з 2025 року стало ключовим фактором для зростання реальних зарплат. За прогнозами Національного банку, це сприятиме подальшому підвищенню заробітних плат, які перевищать довоєнний рівень до кінця 2025 року. Крім того, на цей процес впливає зростання конкуренції за робочу силу з іноземними роботодавцями.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив, що кошти на потреби Збройних сил України будуть знайдені. Це означає, що військовим, які перебувають на передовій, може бути підвищено грошове забезпечення до 200 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що понад 40% українських компаній планують до 30% підвищити заробітні плати своїм працівникам у 2024 році. Водночас майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін.