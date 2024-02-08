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Украинцам расширят поддержку в Израиле — что изменится

8 февраля 2024 13:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Израиле – украинцам расширят программу помощи в 2024 году
Украинские беженцы. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, предоставят визы типа 2А5. Ее владельцам станут доступны более широкие возможности в стране.

Об этом сообщило украинское посольство в Израиле.

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Расширение помощи беженцам в Израиле

В пресс-службе посольства отметили, что согласно решению Окружного суда в Тель-Авиве, украинские граждане, которые сейчас находятся в Израиле и на которых распространяется директива о коллективной защите, начнут получать визы типа 2А5.

Речь идет о лицах, прибывших после 24 февраля 2022 или находившихся на законных основаниях.

Что станет доступно для украинцев

Владельцам такой визы предоставляются более широкие права на территории Израиля. А именно:

  • официальное трудоустройство;
  • возможность открытия банковских счетов;
  • оформление медицинского страхования.

В посольстве отмечают, что визы должны быть выданы украинским беженцам не позднее 3 марта 2024 года. Для этого гражданам Украины следует обратиться в территориальные отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции.

Там также напомнили, что Министерство внутренних дел Израиля приняло решение о пролонгировании срока пребывания для украинских граждан и разрешило трудоустраиваться лицам, законно находившимся в Израиле по состоянию на 24.02.2022 года, а также прибывшим в страну позже, до 31 января текущего года.

"Украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако, граждане Украины не получали никаких документов, что вызывало определенные неудобства", — пояснили в диппредставительстве.

Однако благодаря изменениям украинцы смогут получить именной документ с подтверждением их статуса, что в результате упростит проживание в стране, добавили в израильском посольстве.

Больше о помощи украинцам за границей

Напомним, в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.

Также сообщалось, что в ряде стран Европейского Союза (ЕС) заработали новые правила поддержки беженцев из Украины. Находиться за границей стало сложнее, ведь теперь получают сниженный размер выплат и усложнились правила проживания.

Израиль
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