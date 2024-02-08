Беженцы в Израиле – украинцам расширят программу помощи в 2024 году

Украинцам расширят поддержку в Израиле — что изменится
Гражданам Украины, которые находятся в Израиле, предоставят визы типа 2А5. Ее владельцам станут доступны более широкие возможности в стране.
Об этом сообщило украинское посольство в Израиле.
Расширение помощи беженцам в Израиле
В пресс-службе посольства отметили, что согласно решению Окружного суда в Тель-Авиве, украинские граждане, которые сейчас находятся в Израиле и на которых распространяется директива о коллективной защите, начнут получать визы типа 2А5.
Речь идет о лицах, прибывших после 24 февраля 2022 или находившихся на законных основаниях.
Что станет доступно для украинцев
Владельцам такой визы предоставляются более широкие права на территории Израиля. А именно:
- официальное трудоустройство;
- возможность открытия банковских счетов;
- оформление медицинского страхования.
В посольстве отмечают, что визы должны быть выданы украинским беженцам не позднее 3 марта 2024 года. Для этого гражданам Украины следует обратиться в территориальные отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции.
Там также напомнили, что Министерство внутренних дел Израиля приняло решение о пролонгировании срока пребывания для украинских граждан и разрешило трудоустраиваться лицам, законно находившимся в Израиле по состоянию на 24.02.2022 года, а также прибывшим в страну позже, до 31 января текущего года.
"Украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако, граждане Украины не получали никаких документов, что вызывало определенные неудобства", — пояснили в диппредставительстве.
Однако благодаря изменениям украинцы смогут получить именной документ с подтверждением их статуса, что в результате упростит проживание в стране, добавили в израильском посольстве.
Больше о помощи украинцам за границей
Напомним, в 2024 году правительство Швеции намерено существенно расширить поддержку беженцев из Украины. Планируется предоставить номер социального страхования с доступом ко многим услугам и значительное повышение материальной помощи.
Также сообщалось, что в ряде стран Европейского Союза (ЕС) заработали новые правила поддержки беженцев из Украины. Находиться за границей стало сложнее, ведь теперь получают сниженный размер выплат и усложнились правила проживания.
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