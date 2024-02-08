Біженці в Ізраїлі — українцям розширять програму допомоги у 2024 році

Українські біженці. Фото: РБК-Україна

Громадянам України, які перебувають в Ізраїлі, нададуть візи типу 2А5. Її власникам стануть доступні ширші можливості в країні.

Про це поінформувало українське посольство в Ізраїлі.

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Розширення допомоги біженцям в Ізраїлі

У пресслужбі посольства зазначили, що згідно з рішенням Окружного суду в Тель-Авіві, українські громадяни, які зараз перебувають в Ізраїлі та на яких поширюється директива про колективний захист, почнуть отримувати візи типу 2А5.

Йдеться про осіб, які прибули після 24 лютого 2022 року чи перебували на законних підставах.

Що стане доступно для українців

Власникам такої візи надаються ширші права на території Ізраїлю. А саме:

офіційне працевлаштування;

можливість відкриття банківських рахунків;

оформлення медичного страхування.

У посольстві зауважують, що візи мають бути видані українським біженцям не пізніше 3 березня 2024 року. Для цього громадянам України потрібно звернутися у територіальні відділення Управління у справах народонаселення та імміграції.

Там також нагадали, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю ухвалило рішення про пролонгування терміну перебування для українських громадян та дозволило працевлаштовуватися особам, які законно перебували в Ізраїлі станом на 24.02.2022 року, а також тим, хто прибув в країну пізніше, до 31 січня поточного року.

"Українцям не потрібно було звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи, однак, громадяни України не отримували жодних документів, що спричиняло певні незручності", — пояснили у диппредставництві.

Однак завдяки змінам українці зможуть отримати іменний документ з підтвердженням їхнього статусу, що в результаті спростить проживання в країні, додали в ізраїльському посольстві.

Більше про допомогу українцям за кордоном

Нагадаємо, у 2024 році уряд Швеції має намір суттєво розширити підтримку біженців з України. Планують надати номер соціального страхування з доступом до багатьох послуг та значне підвищення матеріальної допомоги.

Також повідомлялося, що у кількох країнах Європейського Союзу (ЄС) запрацювали нові правила підтримки біженців з України. Перебувати українцям за кордоном стало складніше, адже тепер отримують знижений розмір виплат та ускладнились правила проживання.