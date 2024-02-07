Денежная помощь украинцам – в каких областях выплачивают по 1 тыс. грн

Украинцам выплачивают по тысяче гривен ежемесячно – кто и как может получить
Украинские граждане могут оформить материальную помощь от благотворительного фонда "Lumos Украина". Ее предоставляют жителям трех регионов.
Об этом сообщает пресс-служба одного из горсоветов.
Денежные выплаты от "Lumos Украина"
Как отмечается, благотворители оказывают материальную помощь совместно с Всеукраинской общественной организацией "Украина без сирот", а также при финансовой помощи Гуманитарного Фонда в Житомирской, Сумской и Харьковской областях.
Помощь многоцелевая и предоставляется семьям с детьми, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в других регионах, чтобы обеспечить свои базовые потребности.
Какая сумма помощи и как получить
Размер пособия составляет 6,6 тыс. гривен. Его выплачивают в течение шести месяцев по 1,1 тыс. гривен ежемесячно семьям из следующих категорий:
- имеют ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми потребностями в образовании;
- воспитывают двух и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;
- имеют троих и более детей и малообеспеченных;
- одинокие родители несовершеннолетнего ребенка;
- имеют приемных детей младше трех лет.
Помощь от фонда оказывается только тем, кто раньше не получал подобные выплаты и не участвовал в программах материальной помощи от ООН. Программа будет действовать до октября этого года.
Она стартовала пока в Житомирской области. Для того, чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление, документы и указать информацию:
- заявление;
- идентификационный код;
- номер телефона;
- адрес проживания/регистрации;
- официальный статус ВПЛ;
- дополнительный статус (многодетные, одинокие, ребенок с инвалидностью).
Подробности по номерам телефонов:
- 0997898905 — областной Департамент Соцзащиты населения в Житомирской области;
- 098 034 94 12 — координатор программы в Житомирской области.
О старте программы в Харьковской и Сумской областях сообщат позже.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году государство продолжит оказывать все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.
Также сообщалось о том, что жители трех регионов Украины могут рассчитывать на денежную помощь до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.
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