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Украинцам выплачивают по тысяче гривен ежемесячно – кто и как может получить

7 февраля 2024 10:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь украинцам – в каких областях выплачивают по 1 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские граждане могут оформить материальную помощь от благотворительного фонда "Lumos Украина". Ее предоставляют жителям трех регионов.

Об этом сообщает пресс-служба одного из горсоветов.

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Денежные выплаты от "Lumos Украина"

Как отмечается, благотворители оказывают материальную помощь совместно с Всеукраинской общественной организацией "Украина без сирот", а также при финансовой помощи Гуманитарного Фонда в Житомирской, Сумской и Харьковской областях.

Помощь многоцелевая и предоставляется семьям с детьми, в том числе из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в других регионах, чтобы обеспечить свои базовые потребности.

Какая сумма помощи и как получить

Размер пособия составляет 6,6 тыс. гривен. Его выплачивают в течение шести месяцев по 1,1 тыс. гривен ежемесячно семьям из следующих категорий:

  • имеют ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми потребностями в образовании;
  • воспитывают двух и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;
  • имеют троих и более детей и малообеспеченных;
  • одинокие родители несовершеннолетнего ребенка;
  • имеют приемных детей младше трех лет.

Помощь от фонда оказывается только тем, кто раньше не получал подобные выплаты и не участвовал в программах материальной помощи от ООН. Программа будет действовать до октября этого года.

Она стартовала пока в Житомирской области. Для того, чтобы получить выплаты, необходимо подать заявление, документы и указать информацию:

  • заявление;
  • идентификационный код;
  • номер телефона;
  • адрес проживания/регистрации;
  • официальный статус ВПЛ;
  • дополнительный статус (многодетные, одинокие, ребенок с инвалидностью).

Подробности по номерам телефонов:

  • 0997898905 — областной Департамент Соцзащиты населения в Житомирской области;
  • 098 034 94 12 — координатор программы в Житомирской области.

О старте программы в Харьковской и Сумской областях сообщат позже.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство продолжит оказывать все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.

Также сообщалось о том, что жители трех регионов Украины могут рассчитывать на денежную помощь до 33 тысяч гривен. Заявки на выплаты принимает представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в Украине. Использовать средства можно для восстановления или создания новых источников прибыли.

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финансы
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