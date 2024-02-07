Грошова допомога українцям – в яких областях виплачують по 1 тис. грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни можуть оформити матеріальну допомогу від благодійного фонду "Lumos Україна". Її надають для жителів трьох регіонів.

Про це повідомляє пресслужба однієї з міськрад.

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Як зазначається, благодійники надають матеріальну допомогу спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Україна без сиріт", а також за фінансової допомоги Гуманітарного Фонду у Житомирській, Сумській та Харківській областях.

Допомога є багатоцільовою і надається родинам із дітьми, зокрема із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають в інших регіонах, щоб забезпечити свої базові потреби.

Яка сума допомоги та як отримати

Розмір допомоги становить 6,6 тис. гривень. Її виплачують упродовж шести місяців по 1,1 тис. гривень щомісяця родинам із наступних категорій, які:

мають дитину з інвалідністю чи дитину з особливими потребами в освіті;

виховують двох та більше дітей, які повернулися в родину з інтернатного закладу;

мають трьох і більше дітей та є малозабезпеченими;

самотні батьки неповнолітньої дитини;

мають прийомних дітей віком до трьох років.

Допомога від фонду надається тільки тим, хто раніше не отримував подібних виплат і не брав участі в програмах матеріальної допомоги від ООН. Програма діятиме до жовтня поточного року.

Вона стартувала поки що у Житомирській області. Для того, щоб отримати виплати необхідно подати заяву, документи та вказати інформацію:

заява;

ідентифікаційний код;

номер телефону;

адреса проживання/реєстрації;

офіційний статус ВПО;

додатковий статус (багатодітні, самотні, дитина з інвалідністю).

Деталі за номерами телефонів:

099 789 89 05 – обласний Департамент Соцзахисту населення у Житомирській області;

098 034 94 12 – координатор Програми у Житомирській області.

Про старт програми в Харківській та Сумській областях повідомлять згодом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава продовжить надавати всі гарантовані види соціальної допомоги громадянам. Зокрема, йдеться про виплати з вагітності та пологів, народження та усиновлення дитини.

Також повідомляли про те, що мешканці трьох регіонів України можуть розраховувати на грошову допомогу до 33 тисяч гривень. Заявки на виплати приймає представництво "Естонської ради у справах біженців" в Україні. Використовувати кошти можна буде на відновлення чи створення нових джерел прибутку.