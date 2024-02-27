В Украине упростят условия для получения субсидии

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, который размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Что может измениться

Согласно предложению, жилищная субсидия не будет предоставляться, если существует просроченная более чем на три месяца задолженность за оплату одной из жилищно-коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен). Сегодня же субсидия не назначается, если общая сумма задолженности за уплату всех жилищно-коммунальных услуг превышает эту величину.

Проект также предусматривает внесение изменений в пересмотр жилищной субсидии в случае смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства. В этих случаях уполномоченные органы самостоятельно пересматривают субсидию со следующего месяца после месяца, в котором произошла смерть, без необходимости обращения заявителя.

Дополнительно, внесены изменения в порядок в части уточнения нормы пересчета размера льгот в случае смерти члена семьи льготника, независимо от того, подал льготник соответствующее заявление или нет.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получит льготы на коммуналку в марте 2024 года. Речь идет о категории льготников, которым льготы предоставляются в зависимости от доходов.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о некоторых особенностях по оказанию помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. А именно — на какую услугу применяют социальные нормативы при назначении субсидий.