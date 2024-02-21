Субсидії на комуналку — ПФУ попередив про важливий нюанс

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деякі особливості у наданні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. А саме — на яку послугу застосовують соціальні нормативи під час призначення субсидій.

Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Субсидія для будинку зі змішаною системою опалення

Як зазначили у Пенсійному фонді, йдеться про деякі нюанси у випадку, коли будівля одночасно опалюється тепловою та електричною енергією. У такій ситуації соціальні нормативи застосовуються при призначенні субсидій дещо інакше.

Так, якщо в багатоквартирному житловому будинку споживачам, які мають в оселі автономні системи опалення, нараховують плату за послугу з теплопостачання для опалення місць загального користування, субсидію призначають одразу на дві послуги:

на опалення теплової енергії;

електричної енергії.

В інших випадках під час розрахунку житлової субсидії застосовують соціальні нормативи для опалення чи теплопостачання приміщення тільки на одну комунальну послугу на вибір споживача.

Це прописано у пункті сьомому Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою уряду від 21.10.1995 N 848 "Про порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Умови для нарахування субсидії

Суму субсидії нараховують залежно від кількості осіб, які проживають в оселі. Якщо в приміщенні проживають не всі, хто там прописаний, субсидію розраховують на осіб, які фактично живуть, на підставі рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради.

Інформацію про розмір нарахованої компенсації вносять до Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Для того, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити заяву та декларацію, де необхідно вказати детальну інформацію про себе та членів домогосподарств, доходи, а також видатки. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду.

Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли проєкт закону, який передбачає запровадження мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг для деяких побутових споживачів. У списку — найбільш вразливі категорії громадян.

Також ми повідомляли, що українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.