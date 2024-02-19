ПриватБанк рассказал о буме на популярную услугу — чем привлекли украинцев

В пять раз больше — какой сервис ПриватБанка набирает популярность
Государственное финучреждение "ПриватБанк" сообщило о росте популярности сервиса "Терминал". По итогам прошлого года количество активных пользователей приложения увеличилось в несколько раз.
Об этом информирует пресс-центр "ПриватБанка".
Расчет за товар через сервис "Терминал"
По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, за год количество торговцев, загрузивших мобильное приложение "Терминал" и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, подскочило почти в пять. В 2022 было 14 тысяч, а в 2023-м — 48 тысяч. В общей сложности приложение установили 83 тысячи клиентов.
Он напомнил, что Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес принимает оплату картами без POS-терминалов, имея только смартфон.
В топ-5 сфер предпринимателей и бизнесов, где чаще всего используется прием оплаты через смартфон и "Терминал":
- торговцы продовольственных и промышленных рынков;
- магазины товаров для дома;
- продуктовые торговые точки;
- салоны красоты;
- кофейни и рестораны.
Всего в 2023 году с помощью "Терминала" украинские потребители оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд гривен.
Примечательно также, что по количеству оплат через "Терминал" и смартфон в лидерах:
- продуктовые магазины — почти 600 тысяч в год;
- заведения общественного питания — 420 тысяч в год.
В банке добавили, что самый большой средний чек зафиксировали:
- в салонах красоты — 1,55 тыс. гривен;
- в магазинах электроники — 1,52 тыс. гривен.
Больше о ПриватБанке
Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали о планах на ближайший год. В частности, намерены расширить кредитную поддержку клиентов.
Также сообщалось, что ПриватБанк, возглавивший рейтинг по доходности среди банков, перечислил в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.
Читайте Новини.LIVE!