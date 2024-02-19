ПриватБанк рассказал о буме на популярную услугу — чем привлекли украинцев

Мобильное приложение в Привате. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" сообщило о росте популярности сервиса "Терминал". По итогам прошлого года количество активных пользователей приложения увеличилось в несколько раз.

Об этом информирует пресс-центр "ПриватБанка".

Расчет за товар через сервис "Терминал"

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, за год количество торговцев, загрузивших мобильное приложение "Терминал" и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, подскочило почти в пять. В 2022 было 14 тысяч, а в 2023-м — 48 тысяч. В общей сложности приложение установили 83 тысячи клиентов.

Он напомнил, что Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес принимает оплату картами без POS-терминалов, имея только смартфон.

В топ-5 сфер предпринимателей и бизнесов, где чаще всего используется прием оплаты через смартфон и "Терминал":

торговцы продовольственных и промышленных рынков;

магазины товаров для дома;

продуктовые торговые точки;

салоны красоты;

кофейни и рестораны.

Всего в 2023 году с помощью "Терминала" украинские потребители оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд гривен.

Примечательно также, что по количеству оплат через "Терминал" и смартфон в лидерах:

продуктовые магазины — почти 600 тысяч в год;

заведения общественного питания — 420 тысяч в год.

В банке добавили, что самый большой средний чек зафиксировали:

в салонах красоты — 1,55 тыс. гривен;

в магазинах электроники — 1,52 тыс. гривен.

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Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали о планах на ближайший год. В частности, намерены расширить кредитную поддержку клиентов.

Также сообщалось, что ПриватБанк, возглавивший рейтинг по доходности среди банков, перечислил в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.