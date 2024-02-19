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В пять раз больше — какой сервис ПриватБанка набирает популярность

19 февраля 2024 14:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк рассказал о буме на популярную услугу — чем привлекли украинцев
Мобильное приложение в Привате. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "ПриватБанк" сообщило о росте популярности сервиса "Терминал". По итогам прошлого года количество активных пользователей приложения увеличилось в несколько раз.

Об этом информирует пресс-центр "ПриватБанка".

Расчет за товар через сервис "Терминал"

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, за год количество торговцев, загрузивших мобильное приложение "Терминал" и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, подскочило почти в пять. В 2022 было 14 тысяч, а в 2023-м — 48 тысяч. В общей сложности приложение установили 83 тысячи клиентов.

Он напомнил, что Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес принимает оплату картами без POS-терминалов, имея только смартфон.

В топ-5 сфер предпринимателей и бизнесов, где чаще всего используется прием оплаты через смартфон и "Терминал":

  • торговцы продовольственных и промышленных рынков;
  • магазины товаров для дома;
  • продуктовые торговые точки;
  • салоны красоты;
  • кофейни и рестораны.

Всего в 2023 году с помощью "Терминала" украинские потребители оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд гривен.

Примечательно также, что по количеству оплат через "Терминал" и смартфон в лидерах:

  • продуктовые магазины — почти 600 тысяч в год;
  • заведения общественного питания — 420 тысяч в год.

В банке добавили, что самый большой средний чек зафиксировали:

  • в салонах красоты — 1,55 тыс. гривен;
  • в магазинах электроники — 1,52 тыс. гривен.

Больше о ПриватБанке

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали о планах на ближайший год. В частности, намерены расширить кредитную поддержку клиентов.

Также сообщалось, что ПриватБанк, возглавивший рейтинг по доходности среди банков, перечислил в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.

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