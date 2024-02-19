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Уп'ятеро більше — який сервіс ПриватБанку набирає популярності

19 лютого 2024 14:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк розповів про бум на популярну послугу — чим привабили українців
Мобільний застосунок у Приват. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "ПриватБанк" повідомила про зростання популярності сервісу "Термінал". За підсумком минулого року кількість активних користувачів застосунку збільшилась у кілька разів.

По це інформує пресцентр "ПриватБанку".

Розрахунок за товар через сервіс "Термінал"

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, за рік кількість торговців, які завантажили мобільний застосунок "Термінал" та зробили щонайменше одну транзакцію, підскочила майже упʼятеро. У 2022-му було 14 тисяч, а в 2023-му — 48 тисяч. Загалом застосунок встановили 83 тисячі клієнтів.

Він нагадав, що Україна стала третьою країною в Європі та сьомою в світі, де бізнес приймає оплату картками без POS-терміналів, маючи тільки смартфон.

До топ-5 сфер підприємців та бізнесів, де найчастіше використовується прийом оплати через смартфон та "Термінал":

  • торгівці продовольчих та промислових ринків;
  • магазини товарів для дому;
  • продуктові торгові точки;
  • салони краси;
  • кав'ярні та ресторани.

Загалом у 2023 році за допомогою "Терміналу" українські споживачі оплатили 7,8 мільйона покупок на суму більш ніж 3,2 млрд гривень.

Примітно також, що за кількістю оплат через "Термінал" та смартфон у лідерах:

  • продуктові магазини — майже 600 тисяч за рік;
  • заклади громадського харчування — 420 тисяч за рік.

У банку додали, що найбільший середній чек зафіксували:

  • у салонах краси — 1,55 тис. гривень;
  • у магазинах електроніки — 1,52 тис. гривень. 

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про плани на найближчий рік. Зокрема, мають намір розширити кредитну підтримку клієнтів.

Також повідомлялося, що ПриватБанк, який очолив рейтинг із прибутковості з-поміж банків, перерахував до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.

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